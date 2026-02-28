$77.2791.3

Эндокринолог рассказала, как поддерживать гормональный баланс

Чемпионат.com

Эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина рассказала «Чемпионату» о том, как поддерживать баланс гормонов в организме. По словам врача, гормоны — не абстрактная биология, а повседневная реальность: от того, как мы спим, едим, двигаемся и справляемся со стрессом, зависит работа всей эндокринной системы.

«Нельзя перехитрить гормоны — но можно помочь им работать правильно. Баланс начинается с образа жизни и внимания к своему телу, а при первых признаках дисбаланса — с визита к эндокринологу. Начать можно с простых шагов», — сказала врач.

Питание:

  • полноценные белки, жиры, витамины, минералы;
  • минимум сахара и ультра-переработанных продуктов;
  • достаточное количество йода, витамина D, омега-3.

Движение:

  • регулярная физическая активность нормализует инсулин, кортизол и гормоны роста;
  • силовые тренировки укрепляют кости и мышцы, повышают чувствительность к инсулину.

Сон:

  • 7–8 часов полноценного сна — обязательное условие работы щитовидной железы, надпочечников и половых гормонов;
  • мелатонин синтезируется только в темноте, поэтому нужен отказ от экранов перед сном.

Управление стрессом:

  • медитация, дыхательные практики, прогулки, йога;
  • хронический стресс = хронический дисбаланс гормонов.

Медицинский контроль:

  • анализы на гормоны при усталости, сбоях цикла, изменении веса;
  • профилактический визит к эндокринологу — раз в год.