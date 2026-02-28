Эндокринолог рассказала, как поддерживать гормональный баланс

Эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина рассказала «Чемпионату» о том, как поддерживать баланс гормонов в организме. По словам врача, гормоны — не абстрактная биология, а повседневная реальность: от того, как мы спим, едим, двигаемся и справляемся со стрессом, зависит работа всей эндокринной системы.

«Нельзя перехитрить гормоны — но можно помочь им работать правильно. Баланс начинается с образа жизни и внимания к своему телу, а при первых признаках дисбаланса — с визита к эндокринологу. Начать можно с простых шагов», — сказала врач.

Питание:

полноценные белки, жиры, витамины, минералы;

минимум сахара и ультра-переработанных продуктов;

достаточное количество йода, витамина D, омега-3.

Движение:

регулярная физическая активность нормализует инсулин, кортизол и гормоны роста;

силовые тренировки укрепляют кости и мышцы, повышают чувствительность к инсулину.

Сон:

7–8 часов полноценного сна — обязательное условие работы щитовидной железы, надпочечников и половых гормонов;

мелатонин синтезируется только в темноте, поэтому нужен отказ от экранов перед сном.

Управление стрессом:

медитация, дыхательные практики, прогулки, йога;

хронический стресс = хронический дисбаланс гормонов.

Медицинский контроль: