Как правильно питаться при непереносимости лактозы

Рассказываем о том, как определить непереносимость лактозы и стоит ли отказываться от любимых блюд.

© Just Talks

На какие симптомы стоит обратить внимание?

Лактазная недостаточность связана с дефицитом фермента лактазы, который отвечает за расщепление лактозы (молочного сахара). Обычно люди с непереносимостью лактозы испытывают дискомфорт в животе после употребления молока или молочных продуктов. Но помимо дискомфорта в животе, тошноты и вздутия, симптомы могут включать слабость или легкое головокружение. У всех людей симптомы разные - кому-то плохо от стакана молока, а другим даже от небольшого кусочка сыра. Непереносимость может быть врожденной или появиться с возрастом.

Согласно исследованиям, непереносимость лактозы встречается примерно у 40% людей в стране - чаще всего у людей старше 20 лет. Поэтому не стоит игнорировать сигналы от ЖКТ. Но полный отказ от молочных продуктов может увеличить риск развития остеопороза, так как молочные продукты – это самый простой способ получить важный макроэлемент - кальций.

Как подтвердить непереносимость лактозы?

Чтобы выявить непереносимость лактозы, нужно проконсультироваться с гастроэнтерологом и пройти анализы. Есть несколько способов диагностики:

Анализ крови – наиболее распространенный и точный метод;

Биопсия тонкой кишки;

Дыхательный тест (проводится до и после употребления лактозной жидкости).

Чем обогатить рацион?

Отказ от привычной еды и диетические ограничения могут повлиять не только на физическое, но и на психическое здоровье. Еда – это не только способ утолить голод, но и возможность восстановить силы и поднять настроение.

В современном мире люди с непереносимостью лактозы могут продолжать нормально питаться и наслаждаться своими любимыми блюдами. Производители научились делать безлактозное молоко и молочные продукты на основе других ингредиентов. Например, в молоко добавляют специальный фермент, который полностью расщепляет молочный сахар, сохраняя при этом привычный вкус.