Названы неожиданные риски отказа от завтрака

Регулярный пропуск завтрака может грозить опасными последствиями: от набора веса до развития серьёзных заболеваний. Об этом рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова.

По словам специалиста, многие ошибочно полагают, что отказ от еды по утрам помогает похудеть или сэкономить время. На деле пропуск завтрака запускает в организме опасные процессы: замедляется метаболизм, а уровень сахара в крови начинает скакать, создавая нагрузку на поджелудочную железу.

Регулярный отказ от завтрака повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Также увеличивается вероятность возникновения диабета 2-го типа из-за постоянных колебаний уровня сахара в крови, предупредила Айгуль Арсланова.

Врач подчеркнула, что голод, накапливающийся к вечеру, вынуждает человека переедать и делать выбор в пользу жирной и калорийной пищи, что ведёт к набору веса. При этом полноценный завтрак, напротив, помогает контролировать аппетит в течение дня, а бонусом улучшает память и концентрацию.