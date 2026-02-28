Сомнолог предупредил об опасности БАДов для улучшения сна

БАДы для улучшения сна, например, L-теанин, триптофан, мелатонин, могут вызвать психологическую зависимость: человеку начинает казаться, что он не способен уснуть без таблетки, даже если это не так, рассказал «Газете.Ru» руководитель федерального исследования SleepStudy, профессор, врач, ученый-сомнолог Эдуард Якупов.

«Особую популярность сегодня приобрели БАДы, обещающие быстрое засыпание и восстановление сна. Многие пациенты выбирают их, считая более безопасной альтернативой лекарствам. Можно сразу сказать: реально работающих БАДов, которые помогают пациенту с хронической бессонницей, нет. Чаще всего это рекламные уловки. Причем среди добавок встречаются не просто бесполезные, но и потенциально вредные средства, которые могут привести к формированию зависимости, когда человек не пьет препарат постоянно, но психологически убежден, что без него уснуть уже не сможет», — предупреждает Якупов.

По словам врача, есть несколько БАДов, которые наиболее активно рекламируются. Среди них L-теанин, триптофан, мелатонин.

«L-теанин — это аминокислота, один из активных ингредиентов зеленого чая. Она не относится к незаменимым аминокислотам. Если обратиться к данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания, то окажется, что связи между приемом теанина и улучшением сна нет. Было проведено семь исследований, только три показали небольшое улучшение, и из них два были профинансированы производителями», — объяснил врач.

Второй БАД — триптофан, который часто используют для снижения тревоги, депрессии и улучшения сна. Но серьезных научных данных, подтверждающих его эффективность, не существует.

«Пожалуй, одна из самых рекламируемых добавок — мелатонин. Он действительно может помочь уснуть. Но в европейских рекомендациях указано, что мелатонинсодержащие средства могут быть полезны людям старше 55 лет. С возрастом выработка собственного мелатонина снижается, и в этих случаях гормон может «открыть ворота сна». В молодом возрасте прием мелатонина чаще всего бессмыслен, потому что уровень эндогенного мелатонина и так достаточно высокий», — отметил врач.

Как отметил врач, все эти БАДы вызывают эффект плацебо.