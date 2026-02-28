«Золотое окно»: когда лучше всего начинать худеть к лету

В конце февраля и начале марта наступает «золотое окно» для начала процесса похудения к лету, рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова. По ее словам, в этот период организм начинает выходить из режима «экономии энергии», настроение улучшается, а желание двигаться растет. Действительно ли уже пора начинать снижать вес к лету, сколько килограммов можно скинуть за три месяца без вреда для здоровья и на что обратить внимание при решении похудеть, выяснила «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Что такое «золотое окно»

По словам диетолога Ирины Писаревой, термин «золотое окно» условный, но его отчасти можно обосновать: в начале марта увеличивается световой день, и это напрямую влияет на выработку серотонина и мелатонина.

— Соответственно, настроение улучшается, и гормон стресса кортизол снижается. Это обеспечивает контроль аппетита, — объяснила диетолог.

Организм выходит из зимнего «энергосберегающего» режима, и базовый обмен веществ на фоне этого может возрастать, поскольку организму больше не приходится поддерживать тепло в экстремальных условиях холода.

— К тому же потепление и солнечные дни естественным образом повышают двигательную активность — мы начинаем больше ходить, гулять на улице, — добавила эксперт.

Тем не менее «золотое окно» — это не волшебный переключатель, а лишь благоприятное время, фон, который может стать одним из компонентов в помощь снижению веса.

— Без создания дефицита калорий похудение не произойдет. Но если вы начнете снижение веса в марте, то психологически оно будет проходить для вас легче, — отметила Писарева.

Что нужно сделать для снижения веса

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовал подключить для похудения так называемую биопсихосоциальную модель поддержания здоровья:

с точки зрения биологии — ограничить калорийность потребляемых продуктов питания, сбалансировать питание с целью поступления в организм белков, жиров и углеводов хорошего качества, добавить физическую активность;

с точки зрения психологии — снять стресс и заняться профилактикой его накопления, снять мышечный гипертонус, восстановить баланс гормонов стресса и адаптации, поставить четкие цели похудения и понять, что они дадут, заменить пищевые удовольствия на хобби и занятия, не связанные с едой;

с точки зрения социума — выстроить границы со своим окружением, уметь сказать «нет», если вам предлагают съесть или выпить лишнее, попросить о помощи и поддержке, если не получается справиться самостоятельно.

— Нужно сделать так, чтобы люди как минимум не мешали, а как максимум — могли даже помочь в каких-то моментах снижения веса. Если человек использует эту биопсихосоциальную модель, то он, как правило, хорошо сбрасывает вес и может сохранять достигнутые результаты, — отметил Поляков.

По его словам, безопасный вариант снижения веса — это потеря около одного килограмма в неделю. Это комфортная скорость, при которой нет серьезной нагрузки на печень. При этом организм успевает адаптироваться к изменениям: подтягивается кожа, укрепляются связки внутренних органов, утилизируется система сосудов капилляров, которые снабжают жировую ткань.

— Процесс похудения зависит от текущего состояния здоровья человека и его индивидуальных особенностей, поэтому в некоторых случаях он должен идти медленнее. Если человеку нужно избавиться всего от двух–трех лишних килограммов, то в этом случае в месяц будет уходить всего около килограмма — и это будет считаться нормальной скоростью, — заключил Поляков.

Гимнастка Юлия Синицына всего за два месяца избавилась от 15 килограммов, придерживаясь строгой диеты. Для этого она исключила из рациона мясо, углеводы и сладкое. «Вечерняя Москва» узнала, безопасно ли худеть так стремительно.