Нутрициолог рассказал о скрытом вреде еды и напитков для похудения

Тело не различает, фреш за 450 рублей или просто сладкую воду с фруктозой, потому что видит сахар, фруктозу и калории, рассказал «Ленте ру» тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

Нутрициолог объяснил, что модные соки, фреши, смузи, облепиховые чаи с медом, лимонады с фруктовым пюре, боулы с чиа и орешками выглядят красиво, стоят дорого, но могут принести организму больше вреда, чем пользы. Тело человека видит в них сахар, фруктозу, калории и честно их учитывает, указал он.

«Стакан апельсинового фреша 250 мл это 100–130 ккал. Облепиховый напиток с медом 300–400 миллиграмм это 150–250 килокалорий. Смузи из банана, ягод, йогурта и меда это 200–350 килокалорий. Модный боул с фруктами, гранолой, орехами и медом легко тянет на 400–700 килокалорий. И все это поверх обычной еды, а не вместо», — сказал эксперт.

По словам специалиста, проблема с фруктами в жидком виде в том, что из них убрали клетчатку, сделали концентрат из нескольких фруктов в одном стакане и добавили сиропы с топингами. Он объяснил, что сок поднимает сахар в крови быстрее, чем целый фрукт. Следовательно, сытости почти нет, а через час снова хочется есть, а формат «это же витамины» отлично маскирует постоянное переедание углеводов.

«Иногда обычное яблоко и стакан воды будут гораздо более зожно, чем суперсмузи за 450 рублей», — Юрий Брабечан, тренер-нутрициолог.

«С боулами та же история. Фрукты, ягоды, немного орехов, семена чиа, крупы это нормальные продукты. Но когда их кладут в одну миску, поливают медом и арахисовой пастой, добавляют гранолу и йогурт, получается 500–800 килокалорий. Полноценный обед по энергии, который многие съедают как легкий перекус. Чаи без чая и натуральные лимонады по сути часто просто вода с пюре и сахаром. Мед вместо сахара не меняет калорийность, это тот же сахар, только с имиджем натуральности», — рассказал нутрициолог.

Эксперт добавил, что вопрос здесь стоит в том, как часто, в каком объеме и вместо чего, все это употреблять. Смузи, фреши, боулы — это еда, а не вода, подчеркнул он. Брабечан посоветовал фрукты есть целыми, боулы делать дома, где контролируются порции меда и орехов, в кафе просить чай без сиропа и меда.