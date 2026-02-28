Специалист раскрыла неочевидный принцип похудения

Ключевую роль в похудении играет не только состав рациона, но и время, в которое человек ест. Специалист в области питания и спорта из Испании Альба Камачо-Карденоса раскрыла неочевидный принцип, который помогает эффективно сбрасывать лишние килограммы.

По словам специалиста, проведённое ею исследование показало, что ограничение «окна» приёма пищи до восьми часов в сутки даёт заметный результат. Схема предельно проста: в течение восьми часов можно есть, а следующие шестнадцать надо голодать.

Она добавила, что участники, придерживавшиеся такого режима, теряли в среднем на 1,6–2,8 килограмма больше по сравнению с теми, кто питался обычно, без временных ограничений.

Впрочем, другие эксперты, опрошенные изданием, призывают не торопиться с выводами. Они отмечают, что результаты исследования требуют дополнительной проверки: пока неясно, действительно ли участники худели благодаря времени приёма пищи или же просто потребляли меньше калорий за счёт сокращённого окна для еды.