Назван морепродукт, который укрепляет иммунитет

Представители Рыбного союза рассказали о полезных свойствах креветок, которые благодаря своему составу способствуют поддержанию здоровья. Этот морской деликатес содержит значительное количество белка, йода и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает укрепить защитные силы организма и замедлить процессы старения.

В организации уточнили, что мясо креветок богато ценными антиоксидантами, а также витаминами A, C, D, E и разнообразными минеральными веществами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности, пишет РИА Новости.

Эксперты напомнили, что у любого продукта существует рекомендованная норма потребления, применимая к здоровым людям. При наличии аллергических реакций или индивидуальной непереносимости даров моря от креветок в рационе следует отказаться.

Специалисты советуют приобретать фасованную продукцию от надежных производителей, обращая внимание на свежесть товара и соблюдение температурного режима хранения. Наилучшими способами кулинарной обработки они назвали отваривание и приготовление на пару, позволяющие максимально сберечь питательные вещества. От жирных заправок и излишней термической обработки лучше воздержаться.

Согласно данным аналитического центра Рыбного союза, опирающимся на информацию NTech, по итогам 2025 года объем реализации замороженных креветок в восьми крупнейших федеральных ритейлерах вырос на 7% в физическом выражении, а в денежном — на 15%.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», озвучен безобидный симптом, который может говорить о раке.