Тренер рассказала, что поможет похудеть быстрее, чем бег

Эффективность ходьбы для похудения часто недооценивают, об этом рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина.

По ее словам, для снижения процента жира важнее не скорость движения, а возможность поддерживать умеренную нагрузку в определенном пульсовом диапазоне - примерно 60-70 процентов от максимального. В таком режиме организм активно использует жир как источник энергии, тогда как при интенсивном беге пульс зашкаливает, и в этом случае главным топливом становятся углеводы.

Человек, способный час идти в хорошем темпе с комфортным пульсом, за неделю тратит больше жира, чем тот, кто периодически бегает "на износ". При этом ходьба практически не дает ударной нагрузки на суставы, что особенно важно для новичков и людей с лишним весом, отметила эксперт.

Если говорить о десяти тысячах шагах, то эта цифра появилась как маркетинговый слоган, а не научно обоснованная норма, пояснила тренер "Газете.Ru". Последние исследования показывают, что даже семь тысяч шагов в сутки заметно снижают риск ранней смерти и положительно влияют на здоровье. При этом скорость ходьбы в том эксперименте не была решающим фактором. Если человек привык проходить три-пять тысяч шагов, то постепенное увеличение до шести-восьми тысяч уже даст положительный эффект.

При беге за единицу времени действительно сгорает больше калорий, но калории не всегда равны сжиганию жира. Кроме того, удерживать высокую интенсивность беговых тренировок месяцами удается далеко не каждому. Ходьба же легко вписывается в повседневную жизнь, не требует сложной экипировки и длительного восстановления. Но для устойчивого результата важна регулярность: лучше ежедневно ходить по часу в хорошем темпе, чем раз в неделю устраивать изматывающий забег. В сочетании с разумным питанием такой режим превращает ходьбу в рабочий инструмент жиросжигания.

