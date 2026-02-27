Выявлена указывающая на проблемы со здоровьем поза во сне

Психотерапевт Лаура Нолан и сертифицированный психолог по проблемам сна Джейд Ву назвали необычную позу во сне, которая может указывать на проблемы со здоровьем. Их мнение опубликовало издание HuffPost.

Нолан считает, что некоторую тревогу вызывает «поза фламинго». Она пояснила, что в этом положении человек лежит на спине или боку с одной ногой, поджатой к другой, что напоминает стойку птицы. По словам Нолан, такая поза часто встречается у людей с повышенной подвижностью суставов или хронической болью.

Ву подчеркнула, что эта поза сама по себе не всегда указывает на серьезные проблемы.

«Часто людям просто комфортно в таком положении», — объяснила она.

Однако психолог отметила, что на необычные позы во сне все же нужно обращать внимание, особенно если они вызывают онемение, боль или подергивание конечностей. Специалисты считают, что такие симптомы могут быть признаком мышечного напряжения, дисбаланса или необходимости скорректировать спальное место, поменять подушку или матрас.

Ранее отоларинголог Пауло Рейс рассказал, как недосып меняет лицо. По его словам, после плохой ночи под глазами появляются темные круги и ухудшается цвет лица.