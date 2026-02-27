Терапевт объяснил, помогают ли похудеть аэройога или прыжки на батуте

В последнее время многие любители спорта стали переключаться на аэройогу, сайкл и батуты. Считается, что это помогает добавить физактивности, при этом не требует подготовки, да и визуально красиво. Но действительно ли эти виды так полезны или это просто дань моде? Фитнес-тренер, преподаватель по хатха-йоге, виньяса флоу, йога-терапевт дисфункций тазового дна Лера Буры рассказала, есть ли толк от трендовых тренировок.

© Freepik

«Проблемы начинаются, когда маркетинг заходит слишком далеко, и продажи начинают сопровождаться лозунгами: "подходит всем", "лечит любые недуги", "похудей за неделю". Любое движение полезнее горизонтального положения на диване, если оно дозированное, адаптированное под способности конкретного человека и встроено в систему: тренировки, питание и восстановление», — поясняет тренер.

Давайте разберемся, есть ли польза в этих видах спорта.

Аэройога

Полезна антигравитационным эффектом и тракцией (вытяжением позвоночника), работой с фасциями (соединительная ткань вокруг мышц) и дыханием.

«Но если у человека нет базовой устойчивости и координации в положении стоя, такие форматы не сформируют здоровые двигательные привычки и осанку», — предупреждает наш эксперт.

Кроме того, перевернутое положение — это дополнительная нагрузка на нервную систему, так что расслабление от подобных практик будет сомнительным.

Сайкл

Высокоинтенсивная работа, которая подходит для похудения. Однако сайклом не стоит увлекаться тем, кто впервые идет заниматься спортом и не адаптирован к кардионагрузкам. Людям проблемными коленями и поясницей, особенно при выраженном лишнем весе, тоже лучше не пробовать. Скорее, это тренировка для подготовленных, считает специалист.

Батуты

Батут — это высокая нейромышечная нагрузка, работа фасций, вестибулярного аппарата и энергозатратное занятие. Но затраты энергии вовсе не означают похудение.

«Похудение — не формат тренировки, а системный процесс, альянс регулярного тренинга, правильного питания и бережного восстановления: сон и дни отдыха. Поэтому батуты — не универсальный инструмент», — объясняет Лера.

Кроме того, батут может быть довольно стрессовым мероприятием для опорно-двигательного аппарата, особенно если мышцы-стабилизаторы никогда раньше не укреплялись на функциональных тренировках. «К тому же для женщин, особенно после родов, важно учитывать состояние мышц тазового дна — ударная нагрузка значительно их нагружает и может усугубить уже существующие проблемы», — предупреждает фитнес-тренер.

Итог — направления переоценены?

Скорее переоценены обещания быстрых результатов, подчеркивает Лера. Организму нужна повторяемость, прогрессия в нагрузке и восстановление.

«Все остальное — дело вкуса и правильный анализ индивидуальных ограничений. Всегда выбирайте то, что нравится и не вредит здоровью, с учетом исходных данных», — советует тренер.

Как фундамент, новичку важнее:

базовая силовая подготовка — например, функциональные тренировки со своим весом.

мобильность и подвижность.

правильный паттерн дыхания — этому учат йога и пилатес.

умеренное кардио.