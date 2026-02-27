Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Наталья Денисова дала рекомендации по питанию тем, кто постится.

В своем комментарии aif.ru она рассказала, как увеличить количество белка в рационе и не допустить нехватки витаминов, минеральных веществ.

Напомним, что сейчас идет Великий пост, самый строгий и при этом долгий. Во время Великого поста нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты. Из продуктов, содержащих животный белок, разрешается употреблять только морепродукты.

Врач-диетолог дала восемь советов постящимся.

При каждом приеме пищи нужны растительные белковые продукты: крупы, бобовые и орехи. Растительный белок усваивается хуже, чем животный, поэтому порцию следует увеличить.

Витамины, поступающие в организм с мясными и молочными продуктами, рыбой (В12, D, К2 и др.) можно получить, регулярно употребляя каши из круп, хлеб из муки грубого помола или цельнозерновой, макароны, фрукты, ягоды, овощи, особенно крестоцветные — капусту, репу, редьку и т. д.

Поскольку отказ от животной пищи может привести к недостатку минеральных веществ — кальция, йода, цинка, стоит включить в рацион морскую капусту, семена и орехи, бобовые, отруби.

Для восполнения витаминов и минеральных веществ можно принимать витаминно-минеральные комплексы и употреблять специализированные обогащенные продукты.

Питаться желательно регулярно — пять-шесть раз в день небольшими порциями через 3-3,5 часа.

Если хочется сладкого, лучше предпочесть сухофрукты, так как, в отличие от конфет и кондитерских изделий, в них есть витамины, минеральные вещества, пищевые волокна.

Нужно выпивать не менее 1,5-2 л жидкости в сутки, чтобы не допустить обезвоживания и сгущения крови.

Тем, кто имеет хронические заболевания, недавно перенес болезнь, детям и пожилым людям, беременным и кормящим женщинам не следует строго ограничивать себя и соблюдать пост в жестком варианте.

Врач советует с осторожностью поститься людям с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек, сахарным диабетом. В некоторых случаях она советует таким людям совсем отказаться от соблюдения поста.

