Объяснено, что делать после пищевого срыва во время диеты

Срывы случаются практически у всех, кто решил изменить свое питание. Главное — вовремя осознать ошибку и начать заново, подчеркнула диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова.

— Признайте факт срыва без осуждения. Оцените ситуацию спокойно и объективно. Не корите себя. Ошибки неизбежны, особенно при изменении пищевых привычек. Осознание произошедшего — первый шаг к восстановлению контроля, — объяснила она.

Важно честно проанализировать причины нарушения диеты, будь то недостаток мотивации, незнание подходящего рецепта или стрессовая ситуация.

Следующим этапом становится выявление слабых мест своего рациона. Может оказаться, что причиной стало длительное воздержание от любимой еды или нехватка планирования питания. При записывании мыслей и наблюдений можно выработать стратегию предотвращения будущих нарушений.

Далее необходимо простить себя и составить новую программу действий. Нутрициолог посоветовала составить подходящий рацион, добавить физическую активность и поделиться своими намерениями с близкими людьми, которые смогут оказать моральную поддержку.

Наконец, стоит приготовить все необходимое заранее: купить полезные продукты, установить напоминания о питании и спланировать утреннюю рутину таким образом, чтобы утро начиналось плавно и осознанно, сообщает Life.ru.

