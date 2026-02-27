Врач рассказала, как аллергикам подготовиться к сезону цветения

Профилактический прием препаратов для укрепления слизистых, а также исключение из рациона алкоголя, шоколада и кофе поможет легче пережить весенний сезон цветения. Об этом Москве 24 рассказала иммунолог, аллерголог, терапевт Людмила Лапа.

Ранее начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин рассказал ТАСС, что массовое пыление растений в Москве наступит не раньше третьей декады марта.

Пока есть время, аллергики могут подготовиться к тяжелому для них сезону цветения, отметила врач.

«Уже сейчас есть смысл начать принимать препараты, способствующие восстановлению и укреплению слизистых оболочек. Они первыми откликаются на воздействие аллергенов, и если будут здоровыми, то и поллиноз пройдет более спокойно. Однако лекарственные средства обязательно должен назначить врач», — Людмила Лапа, иммунолог, аллерголог, терапевт.

В свою очередь, проходить профилактический курс антигистаминных, что нередко советуют в Сети иногда, нет никакого смысла. Это ситуационные препараты, действующие исключительно в день приема и не дающие накопительного эффекта, подчеркнула аллерголог.

"Еще одна ошибка – принимать иммуномодуляторы. Иммунная система у аллергиков очень агрессивна и дает гиперреакцию на любой раздражитель, поэтому ни в коем случае нельзя ее стимулировать препаратами, иначе можно сделать только хуже", – пояснила Людмила Лапа.

При этом действительно важно заранее скорректировать питание. Нужно убрать из рациона продукты с повышенным содержанием гистамина, который может усиливать аллергическую реакцию.

"Самые популярные из них – это цитрусовые, орехи, шоколад, кофе, копченые изделия, грибы, яйца, молоко, сыр, алкоголь, квас", – перечислила врач.

Эксперт также посоветовала заранее провести генеральную уборку в доме, постирать все текстильные предметы интерьера – шторы, покрывала и так далее. Любая пыль содержит домашних клещей, которые вызывают гиперреакцию иммунной системы, заключила она.

