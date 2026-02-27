Женщина посмотрела на фото и решила изменить отношение к здоровью

Женщина посмотрела на свое фото, сделанное в 33-й день рождения, и за год изменила внешность без операций. Историю, которой она поделилась на одном из популярных форумов, приводит издание Mirror.

© Freepik

Внимательно присмотревшись к портрету, сделанному над праздничным кексом, женщина поняла, что хочет внести некоторые изменения в жизнь ради улучшения фигуры, кожи лица и волос. В частности, за год она изменила подход к спорту и здоровому питанию, благодаря чему потеряла несколько килограммов.

«Питание, безусловно, было главным фактором, но дополнительные три-шесть тысяч шагов в день и пара кругов вокруг нашего здания на работе тоже помогли», — призналась она.

Кроме того, женщина решила подравнивать кончики волос каждые шесть месяцев и постепенно отрастила волосы, о чем давно мечтала. Наконец, автор поста решила уделить больше внимания уходу за кожей и подобрала подходящие ей антивозрастные средства. Достигнутым за год результатом она осталась довольна и порекомендовала свой опыт другим.

