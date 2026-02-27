Доктор ответил, помогают ли кофе и чай замедлить старение

Чашка кофе по утрам помогает проснуться и дает бодрость. А как кофеин влияет на наш организм, прежде всего на функции мозга в долгосрочной перспективе? В журнале JAMA опубликованы результаты долгосрочного масштабного исследования, которые показали, что кофеинсодержащие напитки действительно могут замедлять возрастное снижение когнитивных функций. Выводы зарубежных коллег "Российской газете" прокомментировал научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического НКЦ Пироговского университета Михаил Болков.

Сначала о том, как проходило исследование. Ученые проанализировали данные долгосрочных медицинских наблюдений за большой когортой людей: собиралась информация о состоянии здоровья, в том числе когнитивного, более 130 тысяч человек на протяжении 43 лет. Исследователи изучали их повседневные привычки и выяснили, что у тех, кто регулярно пил 2-3 чашки кофе или 1-2 чашки чая в день, возрастной когнитивный спад наблюдался позднее всех. Это действие кофеинсодержащих напитков проявилось даже у людей с генетическим вариантом APOE4, который связывают с более высоким риском развития болезни Альцгеймера.

«В этот раз исследователи из Британии представили большое исследование — более 130 тысяч человек, с оценкой их диеты в течение 43 лет, участвовали две когорты — врачи и медсестры. За время наблюдения деменция появилась примерно у каждого десятого участника, точнее — у 11 тысяч. Самый надежный вывод исследования — риск снижения когнитивных функций оказался ниже у тех, кто регулярно пил кофе с кофеином и чай. Худший результат — пристрастие к декофеинизированному кофе, тут вообще не было положительного эффекта», — рассказал Михаил Болков.

Ученые провели расчеты, согласно которым наибольшее снижение риска деменции наблюдается при умеренном потреблении напитков с кофеином — 2-3 чашки в день кофе, 1-2 чашки в день чая.

«Риск деменции в таком случае понижается якобы до 18%. В публикации приведены такие данные: 141 случай / 100 000 человеко-лет в группе с высоким потреблением кофеинсодержащих напитков против 330 — в группе с низким потреблением. Но даже, по оценке самих исследователей, клиническая значимость профилактики когнитивных снижений — невысокая. Разница в баллах теста самооценки когнитивных функций — 0,11, это вообще не заметно», — отмечает Болков.

Ученый объясняет, почему выводы исследования можно расценивать лишь как предварительные (впрочем, об этом предупреждают и сами авторы публикации).

«Относительно профилактики деменции выводы скорее незначительные, поскольку деменция деменции рознь, на развитие заболевания влияет очень много факторов, и на такой временной дистанции — десятки лет — были тысячи других факторов как профилактирующих, так и приближающих снижение когнитивных функций и деменцию. Например, обмен веществ у всех разный, и метаболизм кофеина и других веществ во многом индивидуален. Кроме того, за такое количество лет сам "чай" и "кофе", просто как продукты, могли быть настолько разными, что статистические погрешности очень высокие. Наконец, декофеинизированный кофе часто пьют люди с проблемами со здоровьем, отсюда может быть такой перевес в результатах», — считает Михаил Болков.

Значит ли это, что пить всеми любимые напитки "бесполезно"? Вовсе нет.