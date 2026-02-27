Врач дала совет для снятия сонливости

Легче всего побороть сонливое состояние с помощью физической активности. Об этом рассказала член Ассоциации сомнологов Алена Гаврилова, пишет aif.ru.

По ее словам, если хочется спать, то можно, например, пройтись по офису или подняться по лестнице.

"Чем физическая нагрузка интенсивнее - тем быстрее активируется нервная система", - сказала врач.

Также взбодриться помогают температурные факторы, добавила Гаврилова. По ее словам, можно открыть окно и проветрить помещение либо просто умыться прохладной водой.

Сомнолог подчеркнула, что все эти методы наиболее успешно работают в первой половине дня до 15 часов.