$77.1291.03

Врач Гаврилова советует для снятия сонливости использовать физическую активность

Российская Газета

Легче всего побороть сонливое состояние с помощью физической активности. Об этом рассказала член Ассоциации сомнологов Алена Гаврилова, пишет aif.ru.

Врач дала совет для снятия сонливости
© Global Look Press

По ее словам, если хочется спать, то можно, например, пройтись по офису или подняться по лестнице.

"Чем физическая нагрузка интенсивнее - тем быстрее активируется нервная система", - сказала врач.

Также взбодриться помогают температурные факторы, добавила Гаврилова. По ее словам, можно открыть окно и проветрить помещение либо просто умыться прохладной водой.

Сомнолог подчеркнула, что все эти методы наиболее успешно работают в первой половине дня до 15 часов.