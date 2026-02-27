Раскрыт неожиданный, но эффективный способ бросить пить

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман поделился важной информацией о неожиданном побочном эффекте препаратов для снижения веса.

Специалист, в частности, отметил, что пациенты, получающие такие инъекции, часто отмечают существенное снижение или полное исчезновение тяги к алкоголю.

«В ходе наблюдений за людьми, проходящими курс терапии для коррекции веса, мы зафиксировали интересный эффект — значительное уменьшение желания употреблять спиртные напитки», – рассказал врач в эфире телепрограммы.

Его коллега Елена Малышева добавила, что научное сообщество сейчас активно исследует это явление.

По словам медиков, данный феномен открывает новые перспективы в лечении алкогольной зависимости. Исследователи рассматривают возможность использования таких инъекций как инновационного метода борьбы с пагубной привычкой, передаёт NEWS.ru.

