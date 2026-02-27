Назван продукт, который снижает шансы на долголетие

Специалист по долголетию Дэн Бюттнер призвал минимизировать потребление одного продукта, поскольку он снижает шансы на долголетие. Его слова приводит издание El Confidencial.

Бюттнер заявил, что одной из наиболее частых рекомендаций, встречающихся в исследованиях, которые посвящены здоровому старению, является сокращение употребления мяса. По его словам, люди, проживающие в так называемых голубых зонах с высокой концентрацией долгожителей, не исключают этот продукт из рациона полностью, но едят его всего один раз в неделю.

Таким образом, не нужно переходить на вегетарианство, чтобы жить долго, подчеркнул специалист. Однако в приоритете должен быть растительный белок, который содержится, например, в чечевице и нуте. Среди других полезных для здоровья продуктов Бюттнер назвал орехи, овощи и цельное зерно.

