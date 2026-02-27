Какие женские привычки убивают сердце, рассказал врач

Традиционно считается, что главные враги женского сердца — это стресс и вредная еда. Однако есть и более специфические привычки, которые прочно вошли в жизнь каждой второй женщины, но при этом медленно, но верно разрушают сердечно-сосудистую систему. Среди них: диеты, «синдром отложенной жизни», ношение каблуков и частый прием обезболивающих, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

Как рассказал врач, женское сердце физиологически более выносливо, чем мужское, но и более чувствительно к гормональным перепадам и стрессу. До наступления менопаузы сердце защищает эстроген, но если женщина ведет нездоровый образ жизни, защита перестает работать, и орган изнашивается быстрее.

«Первая привычка — диеты. Быть красивой — значит быть худой, думают многие и садятся на жесткие и неправильные диеты. Но отказ от углеводов приводит к дефициту гликогена в организме. Сердечная мышца питается глюкозой. Когда ее нет, начинается распад белка, в том числе мышечной ткани сердца. Это может привести к дистрофии миокарда и аритмии. Если вы хотите похудеть, делайте это постепенно и без фанатизма, сохраняя в рационе крупы и овощи», — объяснила доктор.

Вторая привычка — недосып из-за «синдрома отложенной жизни»: днем и вечером работа и дети, а ближе к ночи наступает время, которое можно уделить себе.

«В итоге многие жертвуют нормальным сном ради сериалов, чтения или уборки. Стоит помнить, что сон — единственное время, когда наша нервная система отдыхает, а сердце замедляет ритм. Если вы спите меньше 6 часов, повышается уровень кортизола, сосуды находятся в тонусе, не расслабляются, а давление начинает «гулять». Хронический недосып увеличивает риск инфаркта на 30%», — рассказала врач.

Еще одна вредная для сердца привычка — каблуки. При ходьбе на высоких каблуках нарушается биомеханика движения. Икроножные мышцы работают неправильно, их насосная функция (проталкивание венозной крови от ног вверх к сердцу) снижается. Возникает венозный застой, это повышает нагрузку на сердце и риск тромбообразования.

«Носить каблуки можно, но не каждый день, и не выше пяти сантиметров», — объяснила Хачирова.

Последняя женская привычка, которая вредит здоровью сердца, — злоупотребление обезболивающими. По словам врача, популярные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые женщины пьют горстями при любых болях, задерживают жидкость и могут вызывать повышение давления. Кроме того, они негативно влияют на почки, а почки напрямую регулируют артериальное давление.