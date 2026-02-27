Нутрициолог рассказал, как готовить овощи для сохранения витаминов

Привычные способы готовки могут лишить овощи и фрукты до 60% их полезных свойств. О том, как правильно обрабатывать продукты, чтобы сохранить максимум витаминов, в беседе с aif.ru рассказала нутрициолог и пищевой технолог Виктория Сапелкина.

© Чемпионат.com

Главным врагом здорового питания эксперт назвала долгую варку. Особенно чувствителен к такому способу приготовления витамин С: при варке брокколи до мягкости потери составляют 50–60%. Чтобы сохранить капризный элемент, нутрициолог советует готовить овощи на пару (всего минус 10–20% пользы) или выбирать быструю обжарку в раскалённом масле.

Однако тепло может быть и союзником. Как отмечает специалист, некоторым продуктам термическая обработка необходима для «высвобождения» ценных веществ. Например, в помидорах она увеличивает доступность антиоксиданта ликопина, а в моркови и тыкве — бета-каротина.

Виктория Сапелкина развеяла и мифы о заготовках. По её словам, замороженные овощные смеси зачастую полезнее «свежих» плодов, которые долго хранились на прилавках, так как их замораживают на пике зрелости. Квашеные продукты, благодаря процессу ферментации, превосходят маринованные: в них содержатся пробиотики и больше витаминов группы В и С.