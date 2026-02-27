Диетолог рассказала, как надо питаться при нарушении привычного режима

Питание при нарушении привычного режима должно быть сбалансированным, это важно учитывать и в случае, если основные приемы пищи переносятся на вечернее и ночное время. Об этом ТАСС рассказала старший научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог Наталья Денисова.

"Любое ограничение питания, в том числе при нарушении привычного режима питания, когда основные приемы пищи переносятся на вечернее и ночное время, является стрессовым фактором для организма. Из-за ограничения времени приема пищи необходимо, чтобы рацион был максимально сбалансирован по калорийности и содержанию пищевых веществ, так как за короткий промежуток времени необходимо обеспечить организм и макро- (белки, жиры, углеводы), и микронутриентами (витамины, минеральные вещества, биологически активные вещества)", - сказала Денисова.

Она объяснила, что нужно очень тщательно подходить к выбору пищевых продуктов, выбирать пищу с максимальной "пищевой плотностью", избегая так называемых "пустых калорий". Рацион должен быть максимально разнообразным и включать все группы продуктов: источники полноценного белка (мясо, рыба, молочные продукты), полезных жиров (растительные масла, морская рыба), сложных углеводов (крупы, хлеб из цельнозерновой муки, макароны, бобовые), овощи и фрукты, орехи.

По словам диетолога, в качестве сладостей лучше всего использовать сухофрукты, так как они, в отличие от конфет и кондитерских изделий, являются источниками витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон, необходимых организму. Также эксперт отметила, что есть смысл употреблять витаминно-минеральные комплексы, обогащенные и специализированные пищевые продукты.