$77.1291.03

Учёные ответили, как должна висеть туалетная бумага: «к себе» или «от себя»

Чемпионат.com

Спор, наконец, разрешён. Учёный из Великобритании дал однозначный ответ на вопрос, как правильно вешать туалетную бумагу.

Ученые ответили, как должна висеть туалетная бумага: «к себе» или «от себя»
© Чемпионат.com

Доктор Примроуз Фристоун, профессор клинической микробиологии Лестерского университета, заявила, что с медицинской точки зрения безопаснее располагать рулон так, чтобы бумага свисала к стене (положение «снизу»).

По мнению эксперта, популярный метод «сверху» (к пользователю) вынуждает использовать вторую руку для прикосновения к рулону. Это увеличивает риск загрязнения бумаги бактериями до того, как она выполнит свою функцию. Особенно актуальна эта проблема в общественных туалетах, где поверхности кишат фекальными бактериями.

«Прикасаясь к бумаге только одной рукой, мы потенциально вдвое снижаем риск переноса бактерий с руки на неиспользованную туалетную бумагу», — объясняет профессор Фристоун.