Ученые ответили, как должна висеть туалетная бумага: «к себе» или «от себя»

Учёные ответили, как должна висеть туалетная бумага: «к себе» или «от себя»
Спор, наконец, разрешён. Учёный из Великобритании дал однозначный ответ на вопрос, как правильно вешать туалетную бумагу.
Доктор Примроуз Фристоун, профессор клинической микробиологии Лестерского университета, заявила, что с медицинской точки зрения безопаснее располагать рулон так, чтобы бумага свисала к стене (положение «снизу»).
По мнению эксперта, популярный метод «сверху» (к пользователю) вынуждает использовать вторую руку для прикосновения к рулону. Это увеличивает риск загрязнения бумаги бактериями до того, как она выполнит свою функцию. Особенно актуальна эта проблема в общественных туалетах, где поверхности кишат фекальными бактериями.
«Прикасаясь к бумаге только одной рукой, мы потенциально вдвое снижаем риск переноса бактерий с руки на неиспользованную туалетную бумагу», — объясняет профессор Фристоун.