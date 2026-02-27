Определены неочевидные причины появления отеков вокруг глаз

Основательница центра аппаратной косметологии Мария Кузьмина рассказала, почему могут появляться отеки вокруг глаз. Неочевидные причины этой проблемы она назвала в беседе с изданием РИАМО.

© Lenta.ru

По словам эксперта, отеки могут провоцировать недостаток сна, привычка тереть глаза, а также использование гаджетов поздно вечером и употребление алкоголя или соленых продуктов перед сном. Кроме того, мешки под глазами могут появиться из-за частой смены уходовых средств с отдушками.

«Для профилактики [отеков] важны сон, умеренная соль, достаточное питье и стабильный мягкий уход», — добавила специалистка.

