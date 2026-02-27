В чем опасность сыроедения

Как выяснилось, сыроедение может нести опасность для здоровья. Все оттого, что такое питания несет риски развития гельминтозов, объяснила доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

«Сыроедение может быть опасно в плане развития гельминтозов и паразитарных инвазий. Например, при употреблении сырого мяса возможно заражение токсоплазмозом», - цитирует врача РИА Новости.

При этом Боровская уточнила, что любые диеты и ограничения в питании стоит применять с разумной осторожностью, заранее проконсультировавшись с врачом.

