Россиянам рассказали об опасности сыроедения

Свободная пресса

Как выяснилось, сыроедение может нести опасность для здоровья. Все оттого, что такое питания несет риски развития гельминтозов, объяснила доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

В чем опасность сыроедения
© Global Look Press

«Сыроедение может быть опасно в плане развития гельминтозов и паразитарных инвазий. Например, при употреблении сырого мяса возможно заражение токсоплазмозом», - цитирует врача РИА Новости.

При этом Боровская уточнила, что любые диеты и ограничения в питании стоит применять с разумной осторожностью, заранее проконсультировавшись с врачом.

