Трихолог перечислил лучшие продукты для здоровья волос

Когда волосы начинают портиться, люди редко связывают это с питанием. Трихолог и дерматовенеролог клиники трихологии «Доктор Волос» Эдуард Бучаров объяснил «Чемпионату», какие продукты в рационе помогают поддерживать красоту и здоровье волос.

Врач объяснил, что волосы имеют белково-жировую природу. Строительный материал к фолликулам приходит через тонкие капилляры, поэтому пищевые привычки напрямую отражаются на качестве стержней.

«Для формирования здоровых волос в питании ежедневно нужна основа из белка и полезного жира, — отметил Бучаров. — В меню должны быть яйца, молочные продукты, рыба, мясо, орехи, семечки, а также все виды растительного белка».

Эксперт добавил, что важно не только питание само по себе, но и в каком состоянии находится кожа вокруг фолликула. На обменные процессы работают продукты с витаминами, минералами и олигоэлементами. Поэтому в рационе должны быть овощи, крупы, зелень и фрукты.

Отдельно трихолог обратил внимание на цинк и железо — элементы, которые тоже поддерживают структуру волос. Получать их, по словам Бучарова, проще всего из мясных и морепродуктов.

«Вегетарианцы и веганы нередко сталкиваются с выпадением, могут страдать ломкостью и сухостью волос», — объяснил специалист.

Бучаров также напомнил, что в волосах содержится до 10% воды. Она нужна, чтобы волос оставался эластичным и меньше ломался. При этом достаточное потребление воды поддерживает хорошее кровоснабжение луковиц, а значит, влияет на питание фолликулов и рост.

При этом специалист подчеркнул, что даже при хорошем рационе проблемы с волосами не всегда решаются едой и масками.

Пациенты не могут самостоятельно провести трихологический осмотр. Поэтому важно не заниматься самолечением, своевременно обратиться к врачу-трихологу и получить профессиональную помощь, отметил Бучаров.