Чем опасен резкий отказ от ряда продуктов в начале поста

Резкий отказ от мяса и молочных продуктов в начале поста может привести к дефициту белка, потере мышечной массы и другим проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с RT предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Чтобы избежать стрессовой нагрузки на организм и сохранить здоровье, нужно входить в режим поста постепенно. Резкий отказ от мяса и молочных продуктов может привести к дефициту питательных веществ, которые сложно получить из растительной пищи. На фоне дефицита белка организм начинает расщеплять собственную мышечную ткань для удовлетворения потребностей в аминокислотах», — пояснила эксперт.

По её словам, последствиями могут стать слабость и снижение физической выносливости, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, а также сбои в работе сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата и ухудшение функционирования мочеполовой системы.

Она подчеркнула, что из-за постоянного чувства голода постящиеся часто начинают есть больше углеводов: хлеба, круп, картофеля, сладкой постной выпечки.

Это стимулирует выброс инсулина, повышает аппетит, ведёт к набору лишнего веса и отёкам, предупредила специалист.

Чтобы избежать проблем, собеседница RT рекомендует входить в пост постепенно и соблюдать баланс.

«Рекомендую сочетать каши со свежими и с квашеными овощами, зеленью, фруктами и ягодами. Примерное соотношение: половина тарелки — каша, половина — овощи. Овощи и фрукты — полезный источник клетчатки, который благотворно влияет на пищеварение. Также в пост очень важно употреблять белок. С учётом ограничений на продукты животного происхождения его можно добирать из бобовых (гороха, фасоли, чечевицы) и рыбы», — поделилась Лебедева.

С 23 февраля 2026 года у православных христиан идёт Великий пост — время особого покаяния, молитвы и воздержания.

