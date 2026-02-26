Названы три простые привычки, которые улучшат здоровье за 21 день

Врач Майкл Бреус заявил, что благодаря трем простым привычкам всего за 21 день можно улучшить физическое и психическое здоровье. Это мощное комбо он раскрыл в разговоре с изданием 20minutos.

«Хороший сон, достаточное потребление воды и правильное дыхание способствуют снижению веса, уменьшают воспаление, улучшают работу иммунной системы, увеличивают уровень энергии, а также приносят множество других преимуществ», — пояснил Бреус.

Он заверил, что здоровье — это не всегда дорого и сложно. По словам доктора, чтобы чувствовать себя лучше, иногда достаточно внести в свою жизнь минимальные изменения.

Врач также отдельно объяснил, как нужно правильно дышать, чтобы расслабиться. Он отметил, что нужно задействовать брюшную полость и делать выдохи длиннее вдохов.

«Глубокое брюшное дыхание с более длинными выдохами, чем вдохами, успокаивает тело и разум, способствуя отдыху. Когда уровень гормона стресса остается повышенным, мы можем регулировать его с помощью техники диафрагмального дыхания 4-7-8, чтобы обратить вспять тенденцию изменения уровня кортизола», — добавил он.

