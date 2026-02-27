Как ведение пищевого дневника может улучшить ваш рацион

Иногда маленькие, простые вещи могут существенно изменить наш образ жизни, будь то выход из метро или автобуса на остановку раньше, чтобы прогуляться, или выход на балкон по утрам для получения порции свежего воздуха и света. Один из самых эффективных советов диетологов и других экспертов в области здравоохранения тоже очень прост: ведение пищевого дневника может улучшить ваш рацион, а впоследствии и здоровье, внешний вид и эмоциональное самочувствие.

Преимущества ведения пищевого дневника

Идея пищевого дневника в том, чтобы записывать все, что вы потребляете - еду и напитки, – а в идеале и эмоции, которые испытываете каждый день.

“Дневник может предоставить бесценную информацию о том, как пища может влиять на ваше настроение, обмен веществ, энергию и многое другое”, – объясняет диетолог Райан Стивенсон, которая отмечает, что этот процесс не заключается в отслеживании калорий.

Дневник питания помогает вам понять, насколько разнообразен ваш рацион, сколько фруктов, овощей, трав, специй, орехов, хлеба (например) вы употребляете в пищу каждый день. Ведение пищевого дневника гарантирует, что вы будете помнить о том, что ели. Очень легко думать, что вы придерживаетесь здоровой, сбалансированной диеты, когда на самом деле это может быть не так, поэтому дневник - хороший способ иметь четкое представление о своем рационе.

На что следует обратить внимание в своем пищевом дневнике?

Записывать все, что вы употребляете не сложно, а вот выявлять закономерности, которые могут проявиться, - вот где действительно происходит волшебство. Вот несколько вещей, на которые Стивенсон, как диетолог, всегда обращает внимание:

Потребление сахара: сюда входят продукты, явно насыщенные сахаром, и те, которые содержат скрытый сахар.

Алкоголь и кофеин: их потребление может увеличиваться незаметно для нас самих.

Перекусы: мы часто делаем это на автопилоте, и постоянные перекусы могут повлиять на наш микробиом.

Ваше самочувствие и влияние еды: все, что вы едите, влияет на ваше настроение, поэтому, если вы будете отмечать еду и настроение каждый день, вы сможете глубже проанализировать свой организм и, в конечном итоге, внести изменения, чтобы исправить ситуацию.

Время, в которое вы едите: это поможет вам контролировать тягу к еде, аппетит, насыщение и здоровье кишечника.

Где лучше вести дневник?

Решать вам. Некоторые люди любят водить ручкой по бумаге, другим проще писать в разделе заметок на телефоне, есть также и специальные приложения. Обязательно обновляйте свой дневник каждый день – даже на выходных.

“Большинство людей избегают трекинга по выходным, потому что рацион может сильно отличаться от режима будних дней, но именно поэтому их и следует включить”, - говорит Стивенсон. “Выходные составляют 30% от года, поэтому важно реалистично представлять ваш рацион”.

И наконец, “подходите к упражнению с любопытством, а не осуждением”, - рекомендует Стивенсон.