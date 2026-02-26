Эндокринолог объяснил причину диабета у молодых людей

Эндокринолог сети клиник «Семейная» Тамила Агаева объяснила, почему молодые люди во всем мире все чаще болеют диабетом. Причину она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из главных причин диабета у молодых людей Агаева назвала несбалансированное питание. По ее словам, сегодня многие люди отдают предпочтение высококалорийным продуктам, фастфуду, чипсам, газированным сладким напиткам и сладостям, при этом овощей и фруктов в их рационе практически нет.

«Сахарный диабет не развивается из-за сладкого как такового. Однако вследствие регулярного превышения суточной калорийности человек набирает лишний вес, что, в свою очередь, приводит к инсулинорезистентности и затем — возникновению диабета», — предупредила врач.

Другой причиной эндокринолог считает недостаток физической активности. По ее словам, без нагрузок мышцы не могут утилизировать глюкозу, что приводит к повышению ее уровня в крови. Чтобы избежать этого, рекомендуется заниматься активными физическими нагрузками не менее 150 минут в неделю.

Кроме того, риск диабета увеличивается из-за курения.

«Табачные продукты становятся более доступными, электронные сигареты и вейпы — популярными. У курильщиков риск развития сахарного диабета на 30-40 процентов выше по сравнению с людьми без этой вредной привычки. Чем больше вы курите, тем больше вероятность болезни», — подчеркнула доктор.

