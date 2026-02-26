Профессор рассказал, как начать правильно питаться

Кофе, сало и яйцо — только на пользу, убежден известный нутрициолог, биохимик, профессор СЗГМУ имени И.И. Мечникова Владимир Дадали. Классический его завтрак: два яйца от фермерской курицы, жареные на сале. И крепкий кофе без сахара и сливок. Дадали — 89-й год! Для повышения мужского либидо он советует тыквенные семечки, а женского — устрицы и маточное молочко.

Разговор журналиста "РГ" с ученым как раз и начался за чашечкой кофе.

Владимир Дадали: В разумном количестве кофе полезен! Он содержит нетоксичный алкалоид — кофеин. Возбуждает центры восприятия, улучшает память, способность перерабатывать информацию, повышает способность мозга приспосабливаться к изменению условий. В кофе есть полифенолы, обладающие антиоксидантным действием, предотвращающие развитие болезни Альцгеймера.

Никогда не разбавляю кофе водой. Открою секрет: если даже кофе не рекомендован по здоровью, но нет категорического запрета, большинству пить его можно. Но чтобы в организм он попадал в меньшей концентрации, нужно сначала выпить стакан воды, затем кофе, потом снова воду.

Сахар не использую и другим не советую. Ни белый, ни коричневый (его почему-то считают безопасным, хотя это просто недоочищенный белый). Знаете, сколько современный человек употребляет сахара? В 60-70 раз выше нормы!

Как вы относитесь к вегетарианству, веганству, соблюдению постов?

Владимир Дадали: К разумному, сбалансированному по белку вегетарианству — положительно. Посты — тоже во благо. А веганство вызывает вопросы. Откуда взять жиры, в том числе незаменимые омега-3 — жирные кислоты? В советское время не дураки были, когда детям рыбий жир давали. В значительном количестве омега-3 присутствует в льняном и рыжиковом маслах. Их употребляют только в холодном виде. Но лучшими источниками является холодноводная рыба и ряд морепродуктов.

У веганов всегда дефицит белка, витамина В 12. Он и так сейчас в дефиците в меню многих, а у веганов — поголовно. У женщин-веганок — еще и нехватка железа.

Много споров ведется вокруг яйца. Есть или нет, желток или белок?

Владимир Дадали: И то, и другое — есть! Можно варить, жарить. Я жарю на сале с большим количеством лука. Сало — вовсе не вредный продукт. Можно и на сливочном масле, предпочтительно гхи.

Отличный продукт — перепелиное яйцо (особенно для мужчин). Его можно есть сырым (сальмонеллез не передается). Замечу, прекрасный завтрак получается из 8-9 сырых перепелиных яиц.

Нескромный вопрос: чем повысить либидо?

Владимир Дадали: Хороши тыквенные семечки (из-за содержания цинка). Причем особенно для представителей сильного пола. Они служат для профилактики развития аденомы, изгоняют из организма паразитов. Эти семечки очень полезны для мальчиков-подростков, страдающих высыпаниями на лице. А вот сосиски с соей вместо мяса созревающим мальчикам ни к чему. В сое содержатся аналоги женских половых гормонов.

Спросите меня, а что повышает женское либидо? Устрицы, маточное молочко.

Считается, что мясо вредно есть, особенно в старшем возрасте. Его употребление провоцирует онкологию?

Владимир Дадали: Переизбыток красного мяса играет на руку некоторым локализациям злокачественных новообразований. Но по правде говоря, не так уж много мы его едим. Кроме того, очень важно, как есть. Шашлык вреден, так как при готовке на огне образуются канцерогены. Но если вы съедите шашлык с большим количеством зелени, он пойдет только на пользу. Так что вот совет: всегда подавайте мясо с большим количеством овощей и зелени — петрушки, укропа, кинзы.

А алкоголь точно вреден?

Владимир Дадали: Ну почему бы не выпить за обедом бокал хорошего сухого вина? Ничего плохого в этом не вижу.

Как понять, чего именно организму не хватает?

Владимир Дадали: Сдать комплексный анализ крови на содержание в организме витаминов и минералов. По крайней мере, у жителей городов почти всегда обнаруживается их дефицит в организме. Но мало кто знает, что мы нуждаемся еще в двадцати (!) классах других нутриентов (биофлавоноидов, каротиноидов, фитостеролов, коферменте Q10 и других), о которых почему-то забывают.

На ваш взгляд, какое главное правило питания?

Владимир Дадали: Чем меньше продукт прошел обработку, тем полезнее. Каша из полноценного овса, каша "Геркулес" и быстрорастворимая овсяная — это три абсолютно разных продукта.

Нужно существенно ограничить употребление сладкого, кроме меда, добавлять в меню свежие овощи (минимум 200-300 граммов в день), фрукты, орехи. Устраивать рыбные дни.

Добавлять в рацион что-то желчегонное. Например, добавки с одуванчиком, порошком расторопши, аминокислотой таурин.

А лучший напиток — это чистая вода. Но пить надо как минимум 1,5 - 2 литра воды в день.

Какие правила нужно соблюдать в детском питании?

Владимир Дадали: Полноценное белковое обеспечение, витаминно-минеральное питание, включая все компоненты для растущей костной системы (достаточно кальция, магния, фосфатов, витамина Д и его активаторов). Нужны продукты или добавки с Омега-3 — жирными кислотами. При их недостатке дети вырастают агрессивными. Нежелательно "быстрое питание", а регулярное употребление газировок — одна из причин юношеского остеопороза. Нужно помнить, что в кондитерские изделия часто добавляется не лучшее пальмовое масло.

Очень полезный напиток, особенно для младших детей, — натуральное какао.

И стараться, чтобы в меню было больше продуктов, содержащих клетчатку, яблочный пектин, про- и пребиотики.

К сожалению, сейчас крайне сложно питаться сбалансированно. Поэтому необходимо использовать биологически активные добавки к пище. Но тут, как принято добавлять: необходима консультация специалиста.

Топ-5 продуктов, которые очень полезны, а мы их едим недостаточно

Капуста квашеная без сахара и другие ферментированные продукты. Капуста брокколи. Продукты синего, фиолетового цвета (в основном это ягоды — черника, голубика), они богаты антоцианами, которые улучшают зрение, снижают содержание сахара в крови. Оливковое масло первого отжима, льняное и рыжиковое масла. Тыквенные семечки, орехи. Всем очень полезно добавлять в салаты дикорастущие: одуванчик, сныть, крапиву.

Топ веществ, которых не хватает в рационе современного человека

Омега-3 — жирные кислоты.

Витамины и витаминоподобные вещества В 12, В 6, В 9, С, А, Д, К, Е, кофермент Q10.

Микро- и макроэлементы: железо, цинк, селен, хром, кремний, кальций, магний.

Кстати

Рецепты здоровья от профессора Дадали.

Лимон целиком

Моем лимоны, измельчаем в кашицу с кожурой. Замораживаем в формочках. Сахар не добавляем (в крайнем случае — ложку меда). У вас получился натуральный антиоксидантный комплекс, который вы добавляете в меню.

Отвар шиповника — источник витамина С, каротиноидов, жирных кислот, обладает иммунологическим, противоонкологическим действием. Вечером 3-4 ложки измельченного руками сухого шиповника положите в термос со стеклянной колбой. Ставите чайник с водой на плиту, после закипания держите на медленном огне еще минут 10. Потом остужаете до 90 градусов, заливаете в термос обязательно под пробку. И утром вся семья пьет этот полезный напиток.

