Восемь упражнений, которые снимают боль в спине

Современный ритм жизни не щадит спину. Часы за ноутбуком, поездки за рулем, привычка листать ленту в социальных сетях, согнувшись в три погибели, — все это постепенно перегружает позвоночник. Добавьте сюда стресс, малоподвижность и редкие тренировки, и вот уже дискомфорт в пояснице или между лопатками становится привычным состоянием.

Хорошая новость — облегчить состояние можно без записи к массажисту и сложных тренировочных программ. Есть простые упражнения, которые помогают разгрузить мышцы, улучшить подвижность и уменьшить боль буквально за несколько минут. Доступны упражнения в домашних условиях.

Кошка-корова

Одно из самых эффективных упражнений для позвоночника. Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под тазом. На вдохе плавно прогнитесь в грудном отделе, направляя взгляд вперед и слегка поднимая подбородок. На выдохе округлите спину, словно хотите вытолкнуть воздух между лопатками, и подтяните живот. Движение должно быть текучим, без рывков. Это упражнение мягко мобилизует позвоночник, улучшает кровообращение и снимает ощущение скованности уже после 6-8 повторов.

Поза ребенка

Простое положение, которое отлично разгружает поясницу. Из положения на четвереньках отведите таз назад к пяткам, вытяните руки вперед и опустите лоб к полу или к подушке. Позвольте спине удлиниться, дышите глубоко и спокойно. Важно не провисать в плечах, а мягко тянуться вперед кончиками пальцев. Даже 1-2 минуты в позиции ребенка помогают снять напряжение после долгого сидения за компьютером.

Ягодичный мост

Боль в пояснице часто связана со слабыми ягодицами и перегруженной нижней частью спины. Лягте на спину, согните колени, стопы стоят на полу на ширине таза. На выдохе поднимите таз вверх, напрягая ягодицы, а не поясницу. Тело должно образовать прямую линию от колен до плеч. Задержитесь на пару секунд и медленно опуститесь. Если вы чувствуете давление в пояснице, значит, включаете не те мышцы, сосредоточьтесь на сжатии ягодиц.

Планка на предплечьях

Сильный корпус — лучшая профилактика болей в спине. Упор на предплечья, тело вытянуто в одну линию, живот подтянут. Важно не проваливаться в пояснице и не поднимать таз слишком высоко. Представьте, что кто-то тянет вас за пятки назад, а за макушку — вперед. Начните с 20-30 секунд и следите за качеством выполнения, а не за временем. Даже короткая, но правильная планка укрепляет глубокие мышцы, поддерживающие позвоночник.

Повороты лежа

Упражнение помогает снять напряжение в пояснице и грудном отделе. Лягте на спину, согните колени и опустите их в сторону, оставляя плечи прижатыми к полу. Руки разведены в стороны. Дышите спокойно, позволяя телу постепенно расслабляться. Через 30-60 секунд смените сторону. Главное не форсировать амплитуду и не пытаться дожать колени к полу через боль.

Птица-собака

Отличный способ укрепить стабилизаторы спины. Встаньте на четвереньки и одновременно вытяните вперед правую руку и назад левую ногу. Таз остается ровным, поясница не прогибается. Задержитесь на пару секунд, затем смените сторону. Здесь важна концентрация: корпус должен оставаться неподвижным, словно вы балансируете с книгой на спине. Упражнение помогает улучшить координацию и поддержать позвоночник без лишней нагрузки.

Растяжка грудного отдела у стены

Сутулость и напряжение между лопатками — частые спутники офисной работы. Встаньте боком к стене, поднимите руку и упритесь ладонью в поверхность. Аккуратно поверните корпус в противоположную сторону, чувствуя мягкое раскрытие груди и плеча. Дышите глубоко, не задерживая дыхание. Это движение помогает компенсировать длительное сидение и уменьшить тянущие ощущения в верхней части спины.

Подтягивание колен к груди

Лягте на спину и подтяните оба колена к груди, обхватив их руками. Поясница при этом мягко прижимается к полу. Можно покачаться из стороны в сторону, массируя мышцы вдоль позвоночника. Это простое упражнение помогает расслабить поясницу и снять ощущение тяжести после долгого дня.