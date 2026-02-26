Диетолог рассказала о полезных свойствах и суточной норме фисташек

Ежегодно 26 февраля отмечается необычный праздник — Всемирный день фисташек. В чем их польза и вред, как правильно выбрать и хранить фисташки, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.

© Вечерняя Москва

Чем полезны фисташки

По словам специалиста, фисташки богаты витаминами и минералами. Они являются источником:

мононенасыщенных жирных кислот, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, препятствуют развитию атеросклероза и снижают воспалительные процессы;

витамина Е — он является мощным антиоксидантом, защищает кожу от старения, снижает риск заболеваний сердца и нормализует обмен веществ;

витаминов группы В, которые важны для поддержания энергетического обмена, функционирования нервной системы и предотвращения депрессии (особенно полезен витамин B6, так как помогает улучшить память и концентрацию внимания);

белка — в их составе его примерно 20 процентов;

полезных жиров — их в составе около 50 процентов;

пищевых волокон, необходимых для правильного пищеварения и регулирования уровня сахара и холестерина в крови;

магния — он сокращает сосуды, снимает напряжение и улучшает мозговую деятельность;

калия, который снижает давление, снимает отеки, улучшает сердечную сократимость;

меди (высокое содержание) — она поддерживает нормальную работу иммунной системы благодаря своим антибактериальным свойствам.

— Медь важна для здоровья нервной системы и способствует формированию миелиновой оболочки вокруг нервных волокон, улучшая передачу сигналов и защищая мозг от возрастных изменений. Также она необходима для синтеза эластина и коллагена — белков, которые обеспечивают упругость кожи, прочность суставов и сосудов, поддерживают нормальное функционирование организма. Еще медь помогает вырабатывать энергию внутри клеток и служит компонентом мощных антиоксидантов. Она способствует защите клеток от повреждений свободными радикалами, — рассказала врач.

А благодаря высокому содержанию магния и калия фисташки способствуют улучшению сна и снятию напряжения, облегчая процесс засыпания, добавила специалист.

Суточная норма и потенциальный вред

Как и многие орехи, фисташки обладают высокой энергетической ценностью и требуют умеренного потребления, подчеркнула диетолог:

— Важно помнить, что фисташки довольно калорийны. В 100 граммах содержится около 560 калорий, поэтому рекомендуется употреблять их умеренно. Взрослому человеку идеально съедать около 30–50 граммов орехов ежедневно, что примерно соответствует 15–20 штучкам.

Фисташки противопоказаны людям с аллергией на орехи, предупредила доктор.

Как выбрать и хранить фисташки

Диетолог дала рекомендации по выбору фисташек:

лучше выбирать свежие орехи с чистой, слегка желтоватой раскрытой оболочкой;их ядро должно быть зеленым и не сморщенным и занимать три четверти ореха;они должны быть без соли, сахара и добавок.

— Храните их в прохладном и закрытом месте в плотно закрытой таре, чтобы избежать прогорклого вкуса и сохранить питательные свойства. Также их можно хранить в морозилке. Очищенные фисташки хранятся три месяца, а в скорлупе — полгода, — отметила Соломатина.

Исследования ученых показали, что киви тоже улучшает сон. В его составе обнаружили серотонин, который позволяет быстрее засыпать и дарит качественный глубокий отдых. Чем еще полезен киви и кому стоит быть с ним осторожнее, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.