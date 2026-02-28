Названы четыре опасных продукта, которые есть в каждом холодильнике

Эти продукты мы едим каждый день, и они есть в холодильнике каждого из нас. Да, кто-то, вероятно, и наслышан о вреде той же колбасы и сарделек, но разве можно отказать себе в удовольствии есть их хотя бы изредка? Привычные продукты, входящие в наш ежедневный рацион, которые кажутся вполне безобидными, могут навредить здоровью, если не соблюдать определенных правил и норм их употребления. О четырех таких категориях «МК» рассказала нутрициолог Евгения Котелко.

Здесь важно главное: не существует «плохой» или «хорошей» еды. Все зависит от состояния организма, объема порций, частоты употребления и общего рациона. Но, вместе с тем, есть продукты, которые при регулярном присутствии в меню запускают биохимические процессы, о которых важно знать.

Под номером один в антирейтинге такой еды у нутрициолога Евгении Котелко значится колбаса и переработанное мясо. Между тем, любовь к колбасе у наших людей в крови, ее ничем не вытравить — ни какими бы то ни было «страшилками» о канцерогенности, ничем другим… При этом многие из нас, кто хотя бы немного задумывается о том, как воспримет его организм тот или иной продукт, периодически решают прочесть состав колбасы. Купленная на днях в известной мясной сети «любительская», сделанная по ГОСТу, та самая, аппетитная, с белыми кружочками жира, содержит, согласно этикетке: свинину, говядину, шпик, воду, нитритно-посолочную смесь (соль пищевая, фиксатор окраски нитрит натрия), сахар, перец черный, мускатный орех, стабилизатор пирофосфаты, регулятор кислотности трифосфат натрия, антиокислитель). Даже школьник поймет, что в ней слишком много химии.

«Проблема не в самом мясе, а в технологии производства, — объясняет нутрициолог. — В колбасных изделиях — нитриты, избыток соли, насыщенные жиры, усилители вкуса».

И вот вопрос, как же эти колбасные ингредиенты воздействуют на наш организм? Печень вынуждена активно обезвреживать соединения азота. Избыток соли повышает нагрузку на сосуды и способствует задержке жидкости. Сочетание насыщенных жиров и пищевых добавок поддерживает хроническое низкоуровневое воспаление.

Избыток специй и перца раздражает слизистые оболочки желудка и кишечника, что может привести к гастритам, энтеритам и дискинезии желчных путей, поэтому особенно вредят сосиски детям, хотя они их и обожают…

Другие источники сообщают, что в долгосрочной перспективе опасные вещества, например нитрозамины, которые образуются в колбасе, могут накапливаться в организме и повышать риск развития онкологических заболеваний.

Вывод наш эксперт делает такой: редкое употребление — допустимо. Ежедневные бутерброды — уже системная нагрузка на организм.

Если все же хочется дать ребенку колбасу, лучше перед покупкой внимательно изучать ее состав и выбирать те сорта, в которых содержится больше мяса и меньше сои, вредных добавок и пищевых красителей. Допустимая норма употребления колбасных изделий для растущего организма — один-два раза в месяц.

Отдавать предпочтение колбасным изделиям серо-бежевого цвета, хоть это выглядит и не столь аппетитно, — это показатель того, что их не окрашивали столь интенсивно, а значит, содержание вредных веществ в них не такое высокое.

Под номером два в списке продуктов со скрытыми рисками, которые почти всегда есть в любом холодильнике, особенно семей с детьми, — сладкие йогурты и якобы «полезные» десерты.

«Маркетинг создает иллюзию пользы, — напомнила Евгения Котелко. — Но в одной баночке может быть 3–5 ложек сахара. Биохимия проста: быстрый подъем глюкозы — выброс инсулина — затем спад энергии. После этого появляется усталость, раздражительность и новая тяга к сладкому».

Далее, подчеркивает эксперт, белка в таких продуктах обычно немного — его недостаточно, чтобы обеспечить реальную питательную ценность и стабильную сытость.

Если это происходит ежедневно, формируются инсулиновые «качели», усиливается аппетит и снижается устойчивость к стрессу.

Третий номер — сладкие напитки и газировка. Детям и подросткам особенно сложно им противостоять. Под вопросом даже «детские» и «натуральные» соки. Вред для организма, особенно детского, в том, что жидкий сахар всасывается максимально быстро. Он почти не дает ощущения сытости, но вызывает выраженную инсулиновую реакцию.

Именно напитки чаще всего формируют метаболические колебания и постепенный набор веса, потому что калории поступают, а насыщения нет.

И замыкает список самых распространенных на нашем столе, но требующих соблюдать осторожность при употреблении продуктов… яйца.

Да, яйца — полезный продукт, но, как модно теперь говорить, есть нюансы. Это качественный источник белка, холина и витаминов группы B. Сами по себе они не являются угрозой для здоровья.

Но есть нюанс, о котором редко говорят: скорлупа может быть источником бактерий, которые вызывают тяжелое пищевое отравление, включая сальмонеллу, Симптомы включают высокую температуру, диарею, рвоту и обезвоживание. Поэтому яйца важно мыть перед использованием. Но помимо скорлупы, бактерии могут оставаться в сырых или недоваренных яйцах.

Есть еще момент. Кто-то побаивается холестерина, который в них содержится. Как говорят врачи, яичный желток действительно богат пищевым холестерином. Однако для большинства здоровых людей употребление яиц оказывает минимальное влияние на уровень «плохого» холестерина в крови, так как печень компенсирует поступление холестерина извне, сокращая его собственное производство. Тем не менее людям с гиперхолестеринемией, диабетом или нарушениями липидного обмена рекомендуется проконсультироваться с врачом. Здоровому человеку можно употреблять без риска для здоровья одно-два яйца в день.