Бойтесь передозировки: чем так полезна омега-3 и как правильно ее принимать
Омега-3 — это комплекс жирных кислот, которые являются незаменимыми для нормальной работы нашего организма. Почему ее советуют употреблять почти каждому человеку, «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Светланой Лисицыной.
Чем так важна для организма омега-3
Существует 11 различных кислот. Среди них наиболее важные:
- эйкозапентаеновая (ЭПК/EPA),
- докозагексаеновая (ДГК/DHA),
- альфа-линоленовая (АЛК/ALA).
— Наш организм не может самостоятельно синтезировать омега-3, кроме альфа-линоленовой, — отметила специалист. — Именно поэтому получать мы ее мы можем только из питания или в виде добавок.
При этом омега-3 кислоты и правда жизненно необходимы нашему организму, рассказала диетолог:
- они участвуют в обменных процессах;
- защищают сердце и сосуды;
- поддерживают работу мозга и иммунной системы;
- обладают противовоспалительными свойствами;
- улучшают функционирование мозга;
- спасают от депрессии.
— То есть омега-3 кислоты не только улучшают жизнь, но и прямо-таки удлиняют ее, — подчеркнула Лисицына. — Более того, согласно швейцарскому исследованию DO-HEALTH, всего один грамм добавки в день за три года использования продлевает жизнь на целых четыре месяца. Участники, принимавшие омегу-3, старели медленнее, чем положено по паспорту. Биологический возраст оценивался с помощью показателей метилирования ДНК (DNAm), что позволило сделать вывод, что омега-3 замедляет процессы старения на клеточном уровне.
Какой эффект дает прием омеги-3 для внешности
Кроме того, прием омеги-3 может положительно сказываться на внешности человека:
- она делает кожу более увлажненной и эластичной;
- борется с акне;
- предотвращает возникновение морщин и преждевременное старение;
- делает волосы блестящими и шелковистыми.
— Докозагексаеновая кислота (DHA) входит в состав клеточных мембран, которые играют важную роль в состоянии кожи. Эйкозапентаеновая кислота (EPA) регулирует выработку кожного сала и может использоваться для лечения различных форм дерматитов, — добавила специалист.
Кому особенно полезно принимать омегу-3
Особенно полезна омега-3:
- людям с заболеваниями сердца и сосудов;
- женщинам в период менопаузы (уменьшает проявления симптомов климакса);
- при заболеваниях обмена веществ (лишний вес или, наоборот, недостаток веса);
- как общеукрепляющее средство для повышения иммунитета.
— Омега-3 способствует поддержанию нормальной функции мозга, помогает быть устойчивым при стрессовых ситуациях и эмоциональных нагрузках. Также она участвует в формировании сетчатки глаза, следовательно, при ее недостатке частым проявлением бывает «синдром сухого глаза», который часто бывает при длительной работе с компьютером, — пояснила врач.
Кому стоит принимать омегу-3 с осторожностью:
- людям старше 70 лет;
- при нарушениях функции печени;
- при одновременном приеме с пероральными антикоагулянтами, так как увеличивается время кровотечения.
Суточная норма омеги-3
Важно не сильно увлекаться омегой и пить ее в рамках нормы, предупредила диетолог.
Норма омеги-3: от 0,8 до 1,6 грамма в сутки.
— Обычная суточная доза 1–2 грамма. При некоторых состояниях и заболеваниях дозу по рекомендации врача можно увеличивать до 4–6 граммов в сутки, — объяснила врач.
Опасная доза омеги–3
Более 8 граммов в сутки употреблять не рекомендуют, подчеркнула специалист. При использовании более высоких доз возможны побочные эффекты:
- диарея или запор;
- метеоризм;
- отрыжка;
- изменения вкуса;
- потеря или извращение аппетита;
- возможны изменения активности печеночных ферментов;
- возможно снижение артериального давления;
- аллергическая реакция.
Как правильно принимать омегу-3:
- Омегу-3 лучше принимать утром во время завтрака или сразу после завтрака, запивая 1/2 стакана воды.
- Она отлично усваивается с витаминами Д, Е, витаминами группы В, цинком, магнием.
- Не рекомендуется принимать одновременно омегу-3 и препараты железа и кальция. Рекомендуется делать перерыв в 2–3 часа между приемами омеги-3 и этими препаратами.
В каких продуктах содержится омега-3:
- в лососе (основной источник);
- других видах рыб, таких как сардины, угорь, тунец, форель, скумбрия, сельдь, анчоусы и др;
- морепродуктах, например, в кальмарах, креветках и устрицах;
- грецких орехах;
- брюссельской и цветной капусте;
- сое;
- семенах чиа (очень большое содержание омеги-3) — эти семена можно добавлять в йогурты, десерты, салаты;
- льняном масле и печени трески.
— Эти продукты рекомендуется употреблять регулярно любому человеку, который ценит свое здоровье и хочет жить долго и счастливо. Поэтому будьте внимательны к своему питанию, — посоветовала специалист.
