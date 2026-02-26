Чем так полезна омега-3 и как правильно ее принимать

Омега-3 — это комплекс жирных кислот, которые являются незаменимыми для нормальной работы нашего организма. Почему ее советуют употреблять почти каждому человеку, «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Светланой Лисицыной.

Чем так важна для организма омега-3

Существует 11 различных кислот. Среди них наиболее важные:

эйкозапентаеновая (ЭПК/EPA),

докозагексаеновая (ДГК/DHA),

альфа-линоленовая (АЛК/ALA).

— Наш организм не может самостоятельно синтезировать омега-3, кроме альфа-линоленовой, — отметила специалист. — Именно поэтому получать мы ее мы можем только из питания или в виде добавок.

При этом омега-3 кислоты и правда жизненно необходимы нашему организму, рассказала диетолог:

они участвуют в обменных процессах;

защищают сердце и сосуды;

поддерживают работу мозга и иммунной системы;

обладают противовоспалительными свойствами;

улучшают функционирование мозга;

спасают от депрессии.

— То есть омега-3 кислоты не только улучшают жизнь, но и прямо-таки удлиняют ее, — подчеркнула Лисицына. — Более того, согласно швейцарскому исследованию DO-HEALTH, всего один грамм добавки в день за три года использования продлевает жизнь на целых четыре месяца. Участники, принимавшие омегу-3, старели медленнее, чем положено по паспорту. Биологический возраст оценивался с помощью показателей метилирования ДНК (DNAm), что позволило сделать вывод, что омега-3 замедляет процессы старения на клеточном уровне.

Какой эффект дает прием омеги-3 для внешности

Кроме того, прием омеги-3 может положительно сказываться на внешности человека:

она делает кожу более увлажненной и эластичной;

борется с акне;

предотвращает возникновение морщин и преждевременное старение;

делает волосы блестящими и шелковистыми.

— Докозагексаеновая кислота (DHA) входит в состав клеточных мембран, которые играют важную роль в состоянии кожи. Эйкозапентаеновая кислота (EPA) регулирует выработку кожного сала и может использоваться для лечения различных форм дерматитов, — добавила специалист.

Кому особенно полезно принимать омегу-3

Особенно полезна омега-3:

людям с заболеваниями сердца и сосудов;

женщинам в период менопаузы (уменьшает проявления симптомов климакса);

при заболеваниях обмена веществ (лишний вес или, наоборот, недостаток веса);

как общеукрепляющее средство для повышения иммунитета.

— Омега-3 способствует поддержанию нормальной функции мозга, помогает быть устойчивым при стрессовых ситуациях и эмоциональных нагрузках. Также она участвует в формировании сетчатки глаза, следовательно, при ее недостатке частым проявлением бывает «синдром сухого глаза», который часто бывает при длительной работе с компьютером, — пояснила врач.

Кому стоит принимать омегу-3 с осторожностью:

людям старше 70 лет;

при нарушениях функции печени;

при одновременном приеме с пероральными антикоагулянтами, так как увеличивается время кровотечения.

Суточная норма омеги-3

Важно не сильно увлекаться омегой и пить ее в рамках нормы, предупредила диетолог.

Норма омеги-3: от 0,8 до 1,6 грамма в сутки.

— Обычная суточная доза 1–2 грамма. При некоторых состояниях и заболеваниях дозу по рекомендации врача можно увеличивать до 4–6 граммов в сутки, — объяснила врач.

Опасная доза омеги–3

Более 8 граммов в сутки употреблять не рекомендуют, подчеркнула специалист. При использовании более высоких доз возможны побочные эффекты:

диарея или запор;

метеоризм;

отрыжка;

изменения вкуса;

потеря или извращение аппетита;

возможны изменения активности печеночных ферментов;

возможно снижение артериального давления;

аллергическая реакция.

Как правильно принимать омегу-3:

Омегу-3 лучше принимать утром во время завтрака или сразу после завтрака, запивая 1/2 стакана воды.

Она отлично усваивается с витаминами Д, Е, витаминами группы В, цинком, магнием.

Не рекомендуется принимать одновременно омегу-3 и препараты железа и кальция. Рекомендуется делать перерыв в 2–3 часа между приемами омеги-3 и этими препаратами.

В каких продуктах содержится омега-3:

в лососе (основной источник);

других видах рыб, таких как сардины, угорь, тунец, форель, скумбрия, сельдь, анчоусы и др;

морепродуктах, например, в кальмарах, креветках и устрицах;

грецких орехах;

брюссельской и цветной капусте;

сое;

семенах чиа (очень большое содержание омеги-3) — эти семена можно добавлять в йогурты, десерты, салаты;

льняном масле и печени трески.

— Эти продукты рекомендуется употреблять регулярно любому человеку, который ценит свое здоровье и хочет жить долго и счастливо. Поэтому будьте внимательны к своему питанию, — посоветовала специалист.

Новый порядок назначения биологически активных добавок (БАД) к пище при оказании медпомощи начнет действовать в России с 1 марта. Согласно приказу Минздрава, лечащий врач или фельдшер (акушерка) вправе назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению. Назначают ли сейчас БАДы и есть ли в этом необходимость, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.