Кому противопоказан сыр с плесенью

Сыр с плесенью не рекомендуется употреблять детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом, ссылаясь на врача-гастроэнтеролога Красногорской больницы минздрава Подмосковья Юлию Сластен, пишет РИА Новости.

По словам врача, людям с ослабленным иммунитетом от такого сыра лучше отказаться: содержащаяся в продукте плесень может вырабатывать токсины и при сниженной защите организма спровоцировать инфекцию.

Сыр с плесенью, к которому относятся рокфор, бри и камамбер, изготавливают с использованием благородных культур Penicillium roqueforti и Penicillium candidum. В обычных условиях они не вырабатывают опасные для человека микотоксины и подавляют рост патогенной микрофлоры, однако при чрезмерном употреблении такой продукт может нарушить работу кишечника и повысить риск инфекций.