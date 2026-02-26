Назван простой способ вычислить свою идеальную норму сна

Как понять, высыпаетесь ли вы на самом деле? Испанский врач Альба Гарсия Арагон раскрыла простой метод, позволяющий каждому человеку определить оптимальное для себя количество часов сна.

По словам эксперта, универсальной нормы сна не существует: одним людям достаточно пяти-шести часов ночного отдыха, в то время как другим требуется до десяти часов. Понять, сколько нужно именно вам, можно только путём личного наблюдения за самочувствием в течение дня.

Медик перечислила признаки, указывающие на то, что человек спит достаточно:

пробуждение без особых трудностей;

отсутствие сонливости днём;

высокая концентрация внимания;

стабильное настроение;

хорошие результаты во всех сферах жизни.