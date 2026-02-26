Офтальмолог дал советы водителям зимой

Зимой водители сталкиваются с несколькими усложняющими дорогу факторами, например, низким солнцем и отражением света от снега, а в темное время суток — с ярким светом фар попутного транспорта и резкими перепадами освещенности. На этом фоне даже небольшие проблемы со зрением могут проявиться сильнее. Чтобы этого избежать, важно придерживаться нескольких правил, например, при вождении в солнечную погоду зимой обязательны солнцезащитные очки, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог федеральной сети клиник 3Z Элина Санторо.

Выделяют три основных офтальмологических фактора, которые зимой чаще всего мешают водителю: синдром сухого глаза, низкая контрастность и «провалы» видимости в сумерках и фотокератит («снежная слепота»).

«Главная ошибка — думать, что, если вы видите первые несколько строчек в таблице Сивцева (тест с буквами Ш, Б, М, Н, К), значит можно спокойно ездить в сложных зимних условиях. Для безопасности в сумерках и при бликах важнее другое: контрастная чувствительность, переносимость света и стабильная слезная пленка. Если они страдают, проблемы особенно заметны именно зимой. Важно провести комплексную проверку зрения, если появились ореолы, выраженная чувствительность к свету фар, «провалы» контраста в сумерках. При симптомах сухости — следить за тем, чтобы воздуховод климатической системы не дул прямо в глаза, а при стойких симптомах — обратиться к врачу», — отметила доктор.

Если после поездки при ярком солнце появились сильная боль и светобоязнь — не садиться за руль и обратиться за медицинской помощью: выраженная светобоязнь резко ухудшает безопасность вождения и может быть симптомом развивающегося фотокератита.