Какие четыре действия могут помочь быстро нормализовать давление

Если артериальное давление подскочило резко, то необходимо проветрить помещение, расстегнуть одежду, попить воды и принять правильное положение: присесть или прилечь. Эти действия могут помочь быстро нормализовать давление без лекарств. Но если показатели не снижаются и остаются высокими, следует принять назначенные врачом препараты и обратиться за помощью врача, посоветовала собеседница «Газеты.Ru» кардиолог, липидолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Валентина Байдина.

«Попытки самостоятельно снижать давление, без медикаментозной терапии, рекомендованной специалистом, могут привести к тяжелым осложнениям, включая инсульт и инфаркт. Красные флаги опасного состояния: головная боль, тошнота, рвота, онемение конечностей, некоторых частей лица, нарушение речи», — заметила врач.

Помимо гипертонической болезни, скачки артериального давления чаще всего провоцируются сочетанием факторов. К ним относятся стрессовые ситуации, резкие изменения погоды, хронический недосып, длительные перелеты, а также гормональные колебания.