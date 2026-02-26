Гастроэнтеролог объяснила, как бактерии в кишечнике влияют на настроение

Гастроэнтеролог Екатерина Хаммад в рубрике «Теперь вы знаете» объяснила, как бактерии в кишечнике влияют на настроение.

Кишечник и мозг связаны напрямую. Это главная коммуникационная магистраль, работающая в обе стороны. Когда мы в стрессе, симпатическая нервная система посылает в кишечник тревожные сигналы: моторика нарушается, кровоснабжение ухудшается, начинаются спазмы.

«По сути, кишечник и мозг ведут постоянный диалог. Состав бактерий в кишечнике влияет на то, сколько серотонина вырабатывает кишечник и как этот серотонин работает. Разные виды бактерий «дирижируют» клетками кишечника по-разному: одни стимулируют больше серотонина, другие — меньше. В итоге это может отражаться на пищеварении, настроении и уровне тревожности», — сказала эксперт.

По словам врача, стресс ухудшает пищеварение, а проблемы с кишечником, в свою очередь, усиливают тревогу и негативно влияют на когнитивные функции.