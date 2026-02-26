Диетолог объяснила, что нужно сделать при переходе на ночное питание

Людям, переходящим на ночное питание, рекомендуется изменить режим дня и снизить физическую активность в светлое время суток. Об этом ТАСС рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Денисова.

© Сетевое издание m24.ru

"Если есть возможность, следует изменить привычный режим дня: в светлое время суток больше времени отвести на сон, снизить физическую активность, чтобы не страдать от голода и жажды. По возможности избегать посещения продовольственных магазинов и точек общепита, а дневное время занять выполнением текущей работы, повседневных домашних дел или хобби", - сказала Денисова.

Она отметила, что людям с хроническими заболеваниями или после недавно перенесенной болезни нельзя строго ограничивать себя в питании и соблюдать пост в полном объеме. К этой же категории относятся дети, беременные и кормящие женщины. В группе риска находятся и люди с различными хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек, с сахарным диабетом.

В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начался с заходом солнца 18 февраля.