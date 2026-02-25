Ученые рассказали, полезно ли принимать душ в полной темноте

В соцсетях набирает популярность новый тренд — принимать душ в полной темноте. Пользователи утверждают, что это помогает «очистить энергетику» и подготовить нервную систему ко сну. Сомнологи подтверждают: у этой практики есть научное обоснование.

Главная проблема современного человека — избыток света по вечерам. Яркое освещение, особенно от экранов гаджетов и ламп в ванной, подавляет выработку мелатонина — гормона, который регулирует сон и часто называется «сигналом темноты». Свет буквально заставляет мозг думать, что день ещё не закончился.

Ванные комнаты обычно — самые светлые помещения в доме, вечером они посылают организму чёткий сигнал бодрствования. Одно из исследований показало: даже 30 минут стандартного освещения в ванной перед сном снижают уровень мелатонина и повышают субъективное чувство бодрости.

Принимая душ в темноте, человек убирает этот раздражающий фактор. При слабом освещении мозг получает меньше сигналов тревоги, нервная система переключается из режима «бей или беги» в спокойное состояние.

Кроме того, тёплая вода за час-два до сна сама по себе способствует расслаблению. Тёплый душ или ванна расширяют сосуды, помогая снизить температуру тела.