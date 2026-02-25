Врач перечислил продукты, защищающие от перепадов настроения

Причиной частых перепадов настроения у женщин старше 45 лет может быть дефицит гормона серотонина, рассказала врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева. В разговоре с aif.ru она перечислила продукты, которые помогут защититься от этой проблемы.

© Lenta.ru

Бурляева объяснила, что для выработки серотонина организму необходима аминокислота триптофан. По словам врача, в большом количестве она содержится в бананах и шоколаде. Однако, как уточнила доктор, эти продукты нужно ограничивать людям с избыточной массой тела.

Терапевт добавила, что много триптофана содержится в твердых сырах, твороге, индейке, яйцах, миндале и кешью.

При этом врач напомнила, что важно также следить за общей калорийностью рациона. По ее словам, для женщин с низкой или средней физической активностью достаточно 1700-1950 килокалорий в сутки. «Важно, чтобы питание было максимально разнообразным и сбалансированным. Нельзя исключать какие-то группы продуктов, если для этого нет медицинских показаний», — подчеркнула доктор.

Ранее доцент Ольга Братчикова рассказала о неочевидных симптомах менопаузы. По ее словам, в этот период у женщин могут возникнуть ночная потливость и бессонница.