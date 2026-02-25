Как избежать травм при посещении бассейна

Посещение бассейна, аквапарка, СПА-комплекса - очень приятная и полезная активность. Но не стоит забывать, что любой водоем, включая и рукотворный, а также пространство рядом с ним - место повышенной опасности, и травмы здесь - не редкость. Как плавать так, чтобы не навредить здоровью, и что делать, если травма случилась, "Российской газете" рассказал врач травматолог-ортопед Клиники КИТ Егор Вампилов.

Какие травмы самые распространенные в бассейне и почему?

Егор Вампилов: Традиционно считается, что плавание в бассейне - один из самых безопасных видов спортивной активности. И это справедливо. Именно плавание и упражнения в воде активно используют в реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Однако исключения все же бывают. Если не рассматривать хронические проблемы с суставами, возникающие из-за неправильной техники плавания, в бассейнах люди чаще всего получают травмы, ныряя вниз головой. И это очень опасно: ведь при ударе головой о дно возникает компрессионный перелом шейного отдела позвоночника, черепно-мозговая травма. Также часто травмы возникают, когда человек поскальзывается на мокром полу и падает - ушибы и раны мягких тканей, переломы, растяжения и разрывы связок.

Причины стандартны: недостаточная подготовка пловца или переутомление, несоблюдение техники безопасности, посещение бассейна в состоянии алкогольного опьянения, несоответствие бассейна требованиям к эксплуатации, оставление детей без присмотра.

Как избежать травм в бассейне?

Егор Вампилов: Чтобы снизить риск травмирования в бассейне, нужно элементарно подготовиться к заплыву. Уделить время полноценной суставной разминке, чтобы размять и разогреть суставы и мышцы. Кроме того, не помешает проявить осторожность: использовать нескользящую сменную обувь. Конечно, нельзя нырять вниз головой (если вы не занимаетесь прыжками в воду профессионально), лучше воздержаться от плавания во время наибольшей загруженности бассейна.

Что делать, если вы получили травму, и в каких случаях стоит обратиться за помощью к врачу?

Егор Вампилов: При получении травмы в бассейне мы в любом случае рекомендуем обращаться к врачу. Самостоятельно оказывать помощь себе или пострадавшему при получении легкой травмы можно, только если медицинского работника нет рядом. Если вы почувствовали боль в суставе во время плавания или получили ушиб при падении, нужно сразу обездвижить травмированную часть тела, приложить холод к месту ушиба. При подозрении на серьезную травму - немедленно вызвать скорую помощь.

Как понять, что травма серьезная?

Егор Вампилов: Есть определенные симптомы, "красные флаги", которые указывают, что положение серьезное.

Вот они: