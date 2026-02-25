Как избежать травм при посещении бассейна

Травматолог-ортопед назвал "красные флаги", указывающие на опасную травму
Посещение бассейна, аквапарка, СПА-комплекса - очень приятная и полезная активность. Но не стоит забывать, что любой водоем, включая и рукотворный, а также пространство рядом с ним - место повышенной опасности, и травмы здесь - не редкость. Как плавать так, чтобы не навредить здоровью, и что делать, если травма случилась, "Российской газете" рассказал врач травматолог-ортопед Клиники КИТ Егор Вампилов.
Какие травмы самые распространенные в бассейне и почему?
Егор Вампилов: Традиционно считается, что плавание в бассейне - один из самых безопасных видов спортивной активности. И это справедливо. Именно плавание и упражнения в воде активно используют в реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Однако исключения все же бывают. Если не рассматривать хронические проблемы с суставами, возникающие из-за неправильной техники плавания, в бассейнах люди чаще всего получают травмы, ныряя вниз головой. И это очень опасно: ведь при ударе головой о дно возникает компрессионный перелом шейного отдела позвоночника, черепно-мозговая травма. Также часто травмы возникают, когда человек поскальзывается на мокром полу и падает - ушибы и раны мягких тканей, переломы, растяжения и разрывы связок.
Причины стандартны: недостаточная подготовка пловца или переутомление, несоблюдение техники безопасности, посещение бассейна в состоянии алкогольного опьянения, несоответствие бассейна требованиям к эксплуатации, оставление детей без присмотра.
Как избежать травм в бассейне?
Егор Вампилов: Чтобы снизить риск травмирования в бассейне, нужно элементарно подготовиться к заплыву. Уделить время полноценной суставной разминке, чтобы размять и разогреть суставы и мышцы. Кроме того, не помешает проявить осторожность: использовать нескользящую сменную обувь. Конечно, нельзя нырять вниз головой (если вы не занимаетесь прыжками в воду профессионально), лучше воздержаться от плавания во время наибольшей загруженности бассейна.
Что делать, если вы получили травму, и в каких случаях стоит обратиться за помощью к врачу?
Егор Вампилов: При получении травмы в бассейне мы в любом случае рекомендуем обращаться к врачу. Самостоятельно оказывать помощь себе или пострадавшему при получении легкой травмы можно, только если медицинского работника нет рядом. Если вы почувствовали боль в суставе во время плавания или получили ушиб при падении, нужно сразу обездвижить травмированную часть тела, приложить холод к месту ушиба. При подозрении на серьезную травму - немедленно вызвать скорую помощь.
Как понять, что травма серьезная?
Егор Вампилов: Есть определенные симптомы, "красные флаги", которые указывают, что положение серьезное.
Вот они:
- Деформация конечности: рука или нога после падения выглядит неестественно, изогнута под странным углом.
- Выраженный болевой синдром, боль усиливается при попытке подвигать поврежденной частью тела.
- Хруст (крепитация) в области травмы.
- Быстро нарастающий отек и гематома.
- Нарушение дыхания.
- Потеря чувствительности, онемение, покалывание или слабость в руках, ногах, пальцах. Это ключевой признак повреждения нервов или спинного мозга!
- Нарушение свободного движения рук или ног, а также ограничение подвижности позвоночника.
- Нарушение координации, головокружение.
- Тошнота, рвота, нарушение зрения, спутанность речи (после удара головой).
- Полная или частичная потеря сознания, сонливость.
- При любом из этих состояний нужно немедленно вызывать скорую помощь.