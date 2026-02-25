Нутрициолог объяснил, когда протеиновые добавки могут навредить

Нутрициолог Елена Коновалова в рубрике «Теперь вы знаете» объяснила, когда протеиновые добавки могут навредить. По её словам, стоит внедрять их как дополнение, а не превращать весь рацион в один бесконечный «спортивный коктейль».

«Если рацион в целом состоит из обычной еды, нет дефицита белка и клетчатки и человек иногда заменяет один приём пищи на функциональное питание, потому что нет времени поесть нормально, то это не катастрофа. Совсем другая ситуация, когда человек превращает своё питание в математику и постоянные качели: сегодня — порошок и стакан воды, завтра — читмил, послезавтра — голодовка», — сказала эксперт.

Неразумным употреблением добавок можно нарушить сигналы голода и насыщения. На этом фоне легче сорваться в переедание или загнать себя в вечные ограничения. Для гормональной системы женщин такие качели совсем не подарок и могут вызвать расстройство функций репродуктивной системы.