В ФМБА назвали возраст человека, в котором начинается старение

Старение человека начинается в возрасте 25 лет, сообщила первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

© РИА Новости

«‎Действительно, старение начинается, хочется нам, не хочется, но в 25 лет», — сказала Яковлева, выступая на Форуме будущих технологий.

Она уточнила, что в мире существуют разные теории о признаках старения и различные маркеры, по которым ученые и медики судят о биологическом возрасте человека. Это, в частности, нарушение метаболизма, саркопения, появление клеток-зомби.