В чем подвох интервального голодания

Нутрициолог Елена Коновалова в рубрике «Теперь вы знаете» объяснила, в чём подвох интервального питания. По её словам, длительные голодания без медицинского наблюдения — плохая идея. Можно получить побочные эффекты вроде головных болей и бессонницы, а вопрос устойчивости результата остаётся открытым.

«С интервальным питанием всё не так романтично, как это подаётся. Последние обзоры показывают, что по снижению веса и большинству метаболических показателей интервальные схемы в среднем дают такие же результаты, как и обычное умеренное ограничение калорий», — сказала эксперт.

Это не значит, что интервальное питание бесполезно. Кому-то фиксированное окно питания помогает не «таскать еду» весь день и держать режим. Однако это не доказывает, что этот метод эффективнее других.