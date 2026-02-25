Почему на самом деле сводит мышцы

Вопреки распространённому мнению, мышечные судороги у здоровых людей чаще всего вызваны переутомлением и обезвоживанием, а не недостатком магния. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова.

По словам специалиста, популярная практика принимать магний при спазмах не имеет научного обоснования. «У здоровых людей к судорогам чаще всего приводят чрезмерные физические нагрузки: мышцы переутомляются из-за избыточных тренировок, и, как следствие, возникает сильный спазм», — пояснила Богомолова, добавив, что клинические исследования не подтверждают эффективность магния в таких случаях.

Терапевт перечислила основные причины мышечных спазмов:

обезвоживание организма;

патологии стоп (плоскостопие, вальгусная деформация);

ношение неудобной обуви или обуви на высоком каблуке;

длительное стояние или сидение без смены позы.

Кроме того, судороги могут быть спровоцированы приёмом некоторых лекарств (противоопухолевых, мочегонных), злоупотреблением алкоголем. У беременных женщин спазмы чаще связаны с набором веса, отёками и минеральным дисбалансом.

Особое внимание врач обратила на то, что повторяющиеся судороги могут сигнализировать о серьёзных заболеваниях: атеросклерозе, нарушениях работы щитовидной железы, анемии и даже столбняке.

Чтобы снизить риск спазмов, врач рекомендует пить достаточно воды (1,5-2 литра в день при отсутствии противопоказаний), каждые 30-60 минут делать разминку, носить удобную обувь и отказаться от алкоголя.

Если судорога всё же случилась, эксперт советует аккуратно растянуть мышцу: потянуть носок стопы на себя при выпрямленной ноге, пройтись на пятках, приложить тёплую грелку или сделать массаж.