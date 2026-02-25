Доктор порекомендовал продукт, лучше всего снижающий плохой холестерин

Растворимая клетчатка (пищевые волокна) — это компоненты растительной пищи, которые под действием воды преобразуются в гелеобразное вещество и служат пищей для микробиоты кишечника. Это чемпион по эффективности снижения уровня плохого холестерина в крови, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

© РИА Новости

«Плохим» холестерином обычно называют ЛПНП (липопротеины низкой плотности), которые переносят холестерин из печени, где он синтезируется, к тканям и клеткам организма. В норме это важный компонент, однако избыток ЛПНП может вызывать жировые отложения в стенках сосудов (как правило, в артериях). Это приводит к образованию атеросклеротических бляшек, из-за которых внутренние стенки сосудов сужаются. Уровень ЛПНП зависит от питания, и некоторые продукты связывают желчные кислоты, мешают всасыванию холестерина в кишечнике или влияют на его синтез.

«Растворимая клетчатка (пектины, бета-глюканы, псиллиум) — чемпион по эффективности. В кишечнике она образует гель, который связывает желчные кислоты. Чтобы синтезировать новые кислоты, печень вынуждена забирать холестерин из крови, снижая уровень ЛПНП. Источники такой клетчатки: овес и ячмень, бобовые, фрукты и ягоды (яблоки, груши, цитрусовые, клубника), овощи (морковь, баклажаны, батат), льняное семя и псиллиум (шелуха подорожника)», — объяснила доктор.

Также на уровень ЛПНП влияют полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), особенно омега-3. Они встраиваются в клеточные мембраны, улучшают липидный обмен, снижают уровень триглицеридов, обладают противовоспалительным действием.