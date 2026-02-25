Мужчин предупредили о риске рака пениса из-за гигиены

Онколог Густаво Рибас предупредил мужчин, что плохая интимная гигиена может привести к раку пениса. Его слова приводит издание Metropoles.

© Lenta.ru

«Простая гигиена, включающая мыло и воду, значительно снижает риск онкологических заболеваний. Рак полового члена в значительной степени предотвратим», — заявил Рибас.

Среди других факторов риска этого заболевания он выделил курение, фимоз, отсутствие регулярных медицинских осмотров и заражение вирусом папилломы человека.

Онколог Фернандо Видигал добавил, что рак полового члена без надлежащего лечения быстро прогрессирует и даже может привести к частичному или полному удалению органа. В результате у мужчин снижается самооценка и повышается риск развития психических заболеваний. В связи с этим доктор призвал мужчин заботиться о себе, чтобы не пришлось делать калечащую операцию.

Ранее колопроктолог Алексей Винников предупредил об опасности лечения геморроя народными методами. По его словам, они могут привести к анальному кровотечению.